Alessandro Greco e Beatrice Bocci: la confessione intima di lui lascia tutti senza parole

Personaggi Tv, quando si dice che in casa Greco il vero colpo di scena arriva fuori dalle telecamere! Alessandro Greco, volto amatissimo della Rai, ha lasciato tutti a bocca aperta con una confessione che ha il sapore di una soap opera… ma senza scene hot! Nell’intervista al Corriere della Sera, il conduttore ha raccontato che lui e la moglie Beatrice Bocci hanno scelto la castità da ben quattro anni. Altro che scoop da copertina: qui si parla di decisioni forti e fuori dagli schemi!

Alessandro Greco, cosa succede con la moglie Beatrice Bocci

Sì, avete capito bene: tra Alessandro e Beatrice, dal 2020 in poi, il romanticismo non si misura in notti infuocate ma in una scelta di cuore e… di fede! E la motivazione? Non una crisi passeggera, ma un percorso spirituale che li ha portati a mettere i sacramenti al centro della loro unione. Un vero plot twist per la coppia, che dal 2014 è anche sposata in chiesa dopo anni di convivenza e due figli.

E se pensate che la vita da vip sia tutta lustrini, ricordate che Greco ha vissuto momenti difficili legati al suo aspetto fisico. “Oggi lo chiamerebbero body shaming. A un certo punto è stato detto anche che non ero più presentabile, che ero sfatto. Faceva male. La verità è che devo stare attento, perché sono cintura nera di enogastronomia e quindi, se esagero, poi devo anche espiare, cosa che ora faccio”. Ma niente può fermare la sua autoironia… e la sua passione per la buona tavola!

