“A settembre potrei non esserci io”: Stefano De Martino gela tutti. Addio ad Affari tuoi?

News Tv. Chi pensava di godersi una tranquilla puntata di “Affari Tuoi” si è dovuto ricredere. Domenica 22 giugno, durante la diretta su Rai 1, è arrivata una frase spiazzante che ha subito scatenato i commenti del pubblico e degli addetti ai lavori. Tra una risata e un siparietto con i concorrenti, Stefano De Martino ha lasciato intendere che il suo futuro alla guida del game show dei pacchi potrebbe essere incerto. E se a settembre ci fosse davvero un altro volto al suo posto?

Leggi anche: Mara Venier, che tegola per “Domenica In”: cosa sta succedendo

Io a settembre voglio il presidente ASSOLUTISSIMAMENTE #AffariTuoi pic.twitter.com/KwZPbpUP7P — Edo (@rienneva_plus) June 22, 2025

Il futuro di Stefano De Martino a “Affari Tuoi”

La serata era iniziata come sempre, con una partita carica di suspense. La protagonista era Martina, giovane concorrente del Piemonte, accompagnata dal fidanzato Maurizio. La gara non è stata semplice: dopo aver perso diversi pacchi rossi, la concorrente ha saputo rialzarsi e, con una scelta oculata, ha accettato l’offerta di 18mila euro dal “dottore”, evitando così di accontentarsi dei soli 50 euro contenuti nel suo pacco originale.

Leggi anche: Nuova delusione per Barbara D’Urso: cosa sta succedendo

Stefano De Martino, la battuta gela i fan

In un clima di euforia per la vincita, è però arrivato un momento che ha cambiato il tono della serata. In un simpatico scambio con il pacchista pugliese Antonio Mansueto, soprannominato il “presidente”, Stefano De Martino ha improvvisato un mimo invitando il concorrente a replicare le sue pose. Tra una risata e l’altra, è arrivata la frase che ha gelato il pubblico: «Signori, a settembre potrei non esserci io».

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva