News Tv. Mara Venier, che tegola per “Domenica In”: cosa sta succedendo. C’è chi pensa che per parlare di Sanremo sia ancora troppo presto. Eppure, tra addetti ai lavori e appassionati, le indiscrezioni cominciano già a correre veloci. Non solo sui papabili concorrenti o sugli ospiti d’eccezione. Questa volta, a far discutere, è la possibile cancellazione di uno degli appuntamenti televisivi più seguiti legati al Festival. Un’ipotesi che scuote l’ambiente Rai e che rischia di cambiare i palinsesti della prossima stagione.

Il giornalista Luca Dondoni, voce autorevole della scena musicale italiana, ha lanciato la notizia nel suo podcast Pezzi: dentro la Musica, e da lì si è scatenato un vero e proprio tam tam.

Mara Venier, un momento di transizione

Per Mara Venier non è certo un momento semplice. Dopo essere stata per anni la regina indiscussa del salotto domenicale di Rai 1, la conduttrice ha deciso di non voler proseguire da sola la guida di Domenica In. La stanchezza si è fatta sentire, e per la prossima edizione la Venier ha chiesto espressamente di essere affiancata.

Proprio ora che la trasmissione si appresta a vivere un cambiamento importante, la conduttrice si ritrova a dover affrontare un ulteriore imprevisto: la possibile cancellazione dello speciale dedicato a Sanremo, evento che ogni anno catalizza l’attenzione del pubblico e garantisce ascolti record.

Lo speciale sanremese di Domenica In è a rischio

Nelle scorse settimane, nel corso di un episodio del podcast Pezzi: dentro la Musica, Luca Dondoni ha rivelato che lo speciale di Sanremo della storica trasmissione di Rai 1, Domenica In, potrebbe non andare in onda. Una possibilità che ha sorpreso molti, considerando che la puntata dedicata al Festival è, da anni, tra le più seguite della stagione.

“Ora in esclusiva vi dico che quella trasmissione è in forte dubbio…”, ha dichiarato Dondoni, facendo trapelare che la questione non avrebbe nulla a che fare con la Rai. La ragione, infatti, sarebbe legata al rifiuto di una casa discografica di far partecipare i propri artisti all’evento televisivo condotto da Mara Venier.

