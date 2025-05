News Tv. Affari tuoi, si è saputo solo oggi: “Insinna confessò nel fuorionda”. Cosa accadde in una puntata del 2015. Ci sono serate in cui tutto sembra giocarsi sul filo del caso, e programmi come Affari Tuoi ne fanno uno spettacolo. Ma cosa succede quando il “caso” si rivela meno casuale del previsto? Striscia la Notizia torna ad affondare il colpo, con l’ironia che la contraddistingue, su una trasmissione che da anni divide l’opinione pubblica tra emozioni vere e meccanismi opachi. E stavolta, riemerge un nome noto che con una sola frase mandò in frantumi la quarta parete del varietà: Flavio Insinna.

“Striscia la Notizia2 e la parola chiave: aleatorietà

Il tg satirico di Canale 5 riporta ancora una volta l’attenzione su Affari Tuoi, puntando il dito contro la sua aleatorietà apparente. Da tempo, Striscia la Notizia insinua che dietro ai pacchi e alle espressioni stupite si celino logiche ben più orchestrate. “Perché non interrogare i conduttori?”, chiedono gli spettatori. La risposta arriva secca: i presentatori “non ammetterebbero mai nulla” e gli ex concorrenti sono vincolati da patti di riservatezza che rendono le loro bocche cucite, sotto pena di guai legali. Ma ogni tanto, qualcosa trapela.

Le vincite di “Affari tuoi” destano ‘sospetti’

Nel contesto delle quattro edizioni consecutive condotte da Flavio Insinna, “Striscia la Notizia” ha messo in evidenza come la vincita media per puntata si sia aggirata intorno ai 36.000 euro, presentando cifre straordinariamente costanti. Come riporta “The Social Post”:

Edizione 2013/2014: 36.178 euro/puntata

Edizione 2014/2015: 35.234 euro/puntata

Edizione 2015/2016: 36.201 euro/puntata

Edizione 2016/2017: 36.769 euro/puntata

I dati sopra riportati portano “Striscia la Notizia” a ipotizzare che “Affari Tuoi” potrebbe non essere un gioco completamente aleatorio. La costanza delle cifre di vincita suggerisce che le dinamiche del gioco potrebbero essere influenzate per rispettare un budget prefissato. Queste affermazioni sollevano interrogativi sulla trasparenza del programma e sulla reale casualità delle vincite. Ad aggiungersi a questo ci sarebbe anche una confessione dell’ex conduttore Flavio Insinna.

