Agosto 2025 bollente per le serie tv: le uscite da non perdere – Mese di ferie? Forse. Ma per chi resta in città (o si rifugia all’ombra con il telecomando in mano), agosto 2025 si preannuncia incandescente sul fronte streaming. Tra nuove stagioni attesissime, film inediti, thriller internazionali e persino una serie ispirata al controverso caso di Amanda Knox, le principali piattaforme, da Netflix a Disney+, passando per Prime Video e Apple TV+, hanno preparato un’offerta da sogno.

Netflix: tra college romance, omicidi misteriosi e… fantacalcio

Il mese si apre in chiave romantica con “Il mio anno a Oxford”, film Netflix con Sofia Carson nei panni di una studentessa americana alle prese con l’amore e gli esami tra le mura del prestigioso college inglese. Al suo fianco Corey Mylchreest, già Giorgio III nello spin-off di Bridgerton, La regina Carlotta. Ma l’evento più atteso è senza dubbio il ritorno di “Mercoledì”, che riapre i cancelli della Nevermore Academy a partire dal 6 agosto. La seconda stagione, divisa in due parti, la seconda disponibile dal 3 settembre, promette di alzare il livello di tensione, sarcasmo e gotico. Oltre a Jenna Ortega, torneranno molti volti noti, con guest star come Steve Buscemi e Lady Gaga. Il tutto orchestrato dalla mente visionaria di Tim Burton, che ha presentato la stagione in anteprima al Pincio, a Roma. E per i fan più accaniti: sì, la serie è già stata rinnovata per una terza stagione.

Spazio anche alla commedia italiana con “Ogni maledetto fantacalcio” (dal 27 agosto), film diretto da Alessio Maria Federici. Il cast mescola volti noti e sorprese: Giacomo Ferrara, Silvia D’Amico, Caterina Guzzanti (in versione giudice sarcastica) e persino Diletta Leotta nel ruolo di se stessa.

Apple TV+: Jason Momoa guida una rivolta hawaiana

Chi cerca epica e storia troverà pane per i suoi denti con “Chief of War”, serie originale Apple TV+ disponibile dal 1° agosto. Nove episodi scritti e interpretati da Jason Momoa, ambientati nel XVIII secolo, tra le isole hawaiane in guerra per l’unificazione, poco prima dell’arrivo dei coloni occidentali. Un racconto di sangue, onore e identità che punta a lasciare il segno. Per chi preferisce i toni leggeri, torna dal 6 agosto la seconda stagione di “Platonic”, irresistibile commedia sull’amicizia adulta con Seth Rogen e Rose Byrne. Il 22 agosto, invece, segna il ritorno di “Invasion”: terza stagione più spettacolare che mai, tra invasioni aliene e ansie cosmiche. Passiamo ora a Prime Video e Disney+.

