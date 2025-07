Doccia gelata per Alberto Angela, una realtà difficile da digerire: cos’è successo

News tv. Doccia gelata per Alberto Angela, realtà difficile da digerire: cos’è successo – Ha accompagnato generazioni di spettatori nei luoghi più remoti del pianeta, dalle grotte preistoriche di Lascaux ai fondali dell’oceano, passando per l’Antico Egitto e le meraviglie di Roma imperiale. Alberto Angela, con la sua voce pacata e il suo stile sobrio, è diventato nel tempo una delle icone culturali della Rai. Un divulgatore atipico, capace di fare ascolti record parlando di fisica quantistica o di archeologia con la naturalezza di chi racconta storie di famiglia. Ma anche per chi gode di una stima così solida da parte del pubblico, non tutte le serate sono uguali. E quella di lunedì 21 luglio, purtroppo per Alberto Angela, non si è chiusa con un trionfo.

Nella prima serata di Rai 1, è andato in onda un nuovo appuntamento con “Noos – L’avventura della conoscenza”, il programma di divulgazione scientifica firmato e condotto da Alberto Angela. Una proposta di valore, curata nei contenuti e nella regia, che tuttavia non ha raccolto i risultati sperati in termini di ascolti. Il programma è stato seguito da 1.787.000 spettatori, con uno share del 13.8%. Numeri solidi, ma non sufficienti per vincere la serata. Anzi, sono valsi ad Angela un secondo posto dietro a un competitor più leggero, più pop, ma evidentemente più accattivante per il pubblico estivo: Cornetto Battiti Live, in onda su Canale 5.

Battiti Live vince la serata del 21 luglio 2025

Condotto dalla rodatissima coppia Ilary Blasi e Alvin, con il supporto di Niccolò De Devitiis, Battiti Live ha proposto musica, luci, ritmo e tanta estate. Un mix di leggerezza e spettacolo che ha portato Canale 5 alla vittoria: il concerto-evento ha raccolto 2.125.000 spettatori, con uno share del 19.5%, staccando nettamente la proposta concorrente di Rai 1. Il format musicale continua a confermarsi un punto di forza per Mediaset, capace di intercettare il gusto di un pubblico variegato e trasversale, in cerca di intrattenimento più immediato nella stagione calda.

