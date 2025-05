News Tv. “Amici 24”, Nicolò sorpresa dopo l’eliminazione: il gesto della cantante famosissima. L’addio di Nicolò Filippucci ad Amici 24 ha sollevato un vero e proprio tsunami tra i fan del talent show di Maria De Filippi. La sua uscita, avvenuta durante la semifinale, ha lasciato molti a bocca aperta, tanto che il web si è immediatamente infiammato con proteste e post di solidarietà. Alcuni fan, presi dallo sconforto, si sono persino organizzati per manifestare davanti agli studi del programma. Insomma, è scoppiato il caos! Tuttavia, nonostante l’amarezza per l’eliminazione, Nicolò ha avuto anche una sorpresa molto positiva. Una big della musica italiana si è mossa per lui e ha battuto un colpo.

“Amici”, Nicolò eliminato ma arriva una sorpresa

Dopo l’eliminazione da “Amici” Nicolò non si è perso d’animo e ha deciso di voltare pagina velocemente. Con un sorriso stampato sul volto, ha annunciato l’uscita del suo primo EP il 23 maggio, pronto a lanciarsi nella sua carriera musicale. Sebbene il suo viaggio in TV sia stato interrotto bruscamente, il giovane artista sembra determinato a dimostrare che questo è solo l’inizio di una lunga avventura.

Un nuovo inizio per il cantante di Amici

Il post di Nicolò sui social ha scatenato una pioggia di like e commenti, soprattutto dopo la dedica affettuosa della sua ex insegnante, Anna Pettinelli. Ma il vero scoop è stato il like di Annalisa Scarrone, un gesto che non è passato inosservato ai fan più attenti. Questa interazione è stata interpretata come un vero e proprio endorsement da parte dell’ex vincitrice di Amici, oggi star affermata del panorama musicale italiano.

