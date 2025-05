“Amici”, chi è stato eliminato e chi sono i 5 finalisti

News Tv. La semifinale di Amici 24 ha regalato momenti di alta tensione e emozioni travolgenti, conquistando l’attenzione di milioni di telespettatori su Canale 5. L’evento ha decretato i cinque concorrenti che si contenderanno il titolo il prossimo 18 maggio nella finalissima, un appuntamento che promette di essere uno degli spettacoli più seguiti della stagione televisiva.

“Amici”, chi è il primo finalista

I semifinalisti di Amici 24 si sono sfidati in una puntata dalla struttura inedita, con tre manche e votazioni dirette per eleggere i finalisti. A inaugurare la serata, Francesco, che ha ballato sulle note di Rock Me Amadeus di Falco, convincendo Amadeus e Malgioglio e guadagnando così il primo pass per la finalissima. Poco dopo, nella stessa manche, Nicolò e Antonia si sono sfidati rispettivamente con I’m so excited e Napule è. A prevalere, con il voto unanime di Malgioglio e Amadeus, è stata Antonia, ancora una volta tra le favorite. La performance di Daniele su Uprising dei Muse ha invece chiuso la prima fase, ma non gli ha garantito subito la finale. A vincere la prima manche è stata la squadra Pettinelli-Lettieri-Cuccarini-Lo, che ha candidato TrigNo, Nicolò e Francesco. La scelta finale? Francesco, ufficialmente il primo finalista.

“Amici”, chi è il secondo finalista

La seconda manche ha visto contrapposti ancora una volta i team Zerbi-Celentano contro Pettinelli & Co.. Tra le esibizioni più acclamate, quella di Alessia su The show must go on dei Queen e poi su Por una cabeza, capolavoro di Carlos Gardel. Alessia ha ottenuto il favore di D’Amario e Malgioglio, mentre TrigNo ha raccolto solo il voto di Amadeus per Should I stay or should I go. Nonostante l’ottima prova di Nicolò con Are you gonna be my girl, la vittoria è andata al team Zerbi-Celentano, che ha candidato Alessia, Daniele e Antonia. Alla fine, la scelta della giuria è ricaduta su Alessia, seconda finalista ufficiale di Amici 24.

