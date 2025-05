“Amici”, chi saranno i finalisti e il sondaggio sul vincitore: un nome supera tutti

La ventiquattresima edizione di “Amici” di Maria De Filippi si avvicina al suo epilogo, con la finale prevista per domenica 18 maggio 2025. La semifinale, registrata in questi giorni e che andrà in onda sabato 10 maggio, ha determinato i finalisti che si contenderanno la vittoria. (Continua…)

Le anticipazioni della semifinale di “Amici”

La semifinale ha visto esibizioni di alto livello da parte di tutti i concorrenti. Nel canto, Antonia ha ricevuto elogi per la sua voce matura e la sua capacità di trasmettere emozioni, mentre Nicolò ha dimostrato versatilità e controllo vocale. Trigno ha colpito per la sua originalità. Nel ballo, Alessia ha mostrato eleganza e tecnica, Daniele ha emozionato tanto il pubblico, mentre Francesco ha evidenziato la sua forza espressiva. La finale promette di essere un evento ricco di emozioni, con esibizioni che metteranno in luce il percorso e la crescita artistica di ciascun finalista. Il pubblico attende con trepidazione di scoprire chi si aggiudicherà il titolo di vincitore di “Amici 24”, in una serata che si preannuncia indimenticabile. Durante la semifinale sono emersi anche chi sono i finalisti di questa edizione e sul web c’è già un sondaggio con uno degli allievi che sembra spuntarla su tutti gli altri. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)