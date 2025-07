Lutto per Gianni Morandi, il dolore del cantante: “Eravamo insieme da 40 anni” – Non è facile immaginare Gianni Morandi senza il suo sorriso contagioso, senza quella sua energia che sembra non aver conosciuto il passare del tempo. Eppure anche per lui esistono giornate che iniziano male e finiscono peggio, in cui le parole non bastano e i ricordi si accavallano come onde. Uno di questi giorni è arrivato, silenzioso e doloroso, spezzando un equilibrio costruito in quarant’anni di lavoro, complicità e vita condivisa.

Morandi è uno che ha sempre guardato avanti. Anche nei momenti difficili, anche quando ha inciampato si è sempre rialzato, tenendo fede al suo spirito da maratoneta. Ma ci sono legami che non si possono archiviare con un sorriso o con una nuova canzone. Legami che affondano le radici nel tempo, nella fiducia, nella quotidianità.

È morto Luigi Zannoni, il manager storico di Gianni Morandi

A spezzare oggi questo legame è stata la scomparsa di Luigi Zannoni, lo storico manager che ha affiancato Morandi negli ultimi quarant’anni di carriera. Una figura discreta ma fondamentale, che ha saputo stare un passo dietro senza mai essere in ombra. A dare la notizia è stato lo stesso cantante, con un post pubblicato sui suoi profili social. «Oggi non è stata una bella giornata. È venuto a mancare una persona a me molto cara, con cui ho collaborato per circa quarant’anni. Ho condiviso con lui momenti di vita e lavoro e ha saputo sempre consigliarmi nelle scelte decisive», ha scritto Morandi. E ha poi aggiunto: «Mi mancherà moltissimo. Ciao Luigi e grazie per tutto quello che hai fatto per me». Parole asciutte, piene di affetto e dolore trattenuto. Un addio intimo, rivolto a chi non aveva bisogno di riflettori per contare davvero.

