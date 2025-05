“Amici”, svelati i nomi dei finalisti ma scoppia la polemica: cos’è successo

News Tv. La semifinale di Amici 24, registrata giovedì 8 maggio 2025, ha scatenato un’ondata di reazioni tra i fan del talent di Maria De Filippi. Tre finalisti sono stati già scelti, ma il numero complessivo resta un mistero. Il web si divide, e il meccanismo della puntata solleva dubbi sull’imparzialità del programma. Cosa è successo davvero e perché il pubblico accusa la produzione di favoritismi? Scopriamolo nel dettaglio.

“Amici”, sono tre i finalisti ufficiali

Il Serale di Amici 24 ha vissuto una semifinale senza precedenti, con una struttura completamente rivoluzionata. Niente eliminazioni classiche o ballottaggi a rischio: ogni manche ha semplicemente premiato un finalista. A giudicare le performance degli allievi sono stati, come sempre, Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario, che hanno assegnato i primi tre posti per la finalissima di sabato 18 maggio. A trionfare nella prima sfida è stato Francesco, mentre la seconda ha visto emergere Alessia, una delle favorite sin dall’inizio. A chiudere il podio provvisorio, Daniele, che si è imposto nella terza manche con una performance definita “tecnicamente impeccabile” dai giudici. Tuttavia, la serata non si è conclusa lì.

Antonia, TrigNo e Nicolò: chi entrerà in finale?

A fine puntata, i tre nomi rimasti in sospeso – Antonia, TrigNo e Nicolò – si sono sfidati per ottenere l’ultimo pass disponibile. O forse no. Perché proprio in quel momento è esploso il mistero: quanti saranno i finalisti? Alla domanda posta da TrigNo alla conduttrice, Maria De Filippi ha risposto con il suo solito aplomb, lasciando intendere che la decisione potrebbe arrivare solo durante la finale in diretta. “Non posso dirlo ora”, ha replicato la conduttrice, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Un colpo di scena che ha alimentato il dibattito sui social e lanciato nuove teorie sulla possibilità che la produzione stia tenendo aperte più opzioni, forse per ragioni strategiche legate allo share o alla popolarità dei singoli concorrenti.

