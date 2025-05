“Sognando Ballando”, quanto guadagnano concorrenti, maestri e giurati? Svelati i cachet da capogiro

Personaggi Tv. Parte questa sera, venerdì 9 maggio 2025, l’attesissimo Sognando Ballando con le Stelle, spin-off in quattro puntate che celebra i 20 anni del celebre talent show di Rai 1. Con una nuova sfida tra ballerini professionisti e una giuria storica pronta a valutare, cresce la curiosità anche su un altro aspetto del programma: quanto guadagnano davvero i protagonisti di Ballando? Ecco le cifre che circolano, tra indiscrezioni e stime attendibili.

Un compleanno speciale in prima serata: parte “Sognando Ballando”

Milly Carlucci torna su Rai 1 con un format celebrativo che unisce la competizione alla memoria. In Sognando Ballando con le Stelle, in onda dal 9 maggio per quattro settimane, i protagonisti sono ballerini già premiati a livello internazionale. In palio non c’è solo la gloria, ma anche un posto da maestro ufficiale nella prossima edizione autunnale del programma. Accanto alla storica conduttrice, ritroviamo la giuria al completo: Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. Una squadra ormai consolidata, che ha saputo negli anni unire rigore, ironia e colpi di scena. La posta in gioco è alta e l’attesa del pubblico è palpabile. Ma tra i temi che più appassionano i fan ce n’è uno che torna ad ogni edizione: i compensi. Quanto incassano i volti noti dello show per le loro apparizioni sul palco?

I compensi dei concorrenti: cifre diverse, popolarità permettendo

Nel caso specifico di Sognando Ballando, a gareggiare non sono personaggi famosi ma ballerini professionisti. Per questo motivo non esistono cachet legati alla notorietà, come avviene invece nelle edizioni classiche. Tuttavia, nelle precedenti stagioni di Ballando con le Stelle, secondo quanto riportato da Blitz Quotidiano, la Rai avrebbe fissato un tetto massimo di 30mila euro a stagione per i concorrenti più celebri. Nomi come Luca Barbareschi o Sonia Bruganelli, nella scorsa edizione, sarebbero rientrati in questo range. I meno noti, invece, si accontenterebbero di cifre inferiori, calcolate in base alla visibilità mediatica e all’impegno richiesto. Per Sognando Ballando, il focus è sulla danza, non sul personaggio, quindi è probabile che i compensi siano più contenuti, ma comunque tutelati da contratti a progetto.

