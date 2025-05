“È orribile”. Selvaggia Lucarelli spara a zero su “Sognando Ballando con le stelle”

Personaggi Tv. Selvaggia Lucarelli è pronta a tornare in prima serata su Rai 1 con Sognando Ballando con le Stelle, lo spin-off del dance show di Milly Carlucci in onda a partire da oggi, venerdì 9 maggio. Tra riflessioni sul passato, curiosità per i prossimi concorrenti e qualche frecciatina pungente, la giornalista racconta dieci anni dietro il bancone dei giudici, senza risparmiare nessuno. Il tono? Ironico, affilato e diretto, come solo lei sa essere.

“Sognando Ballando”, la nuova sfida con i veri ballerini

La prima grande novità di Sognando Ballando con le Stelle è che, per una volta, i giudici valuteranno professionisti veri, ballerini premiati a livello internazionale che si contenderanno un posto nello staff ufficiale di Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli, che siede da dieci anni in giuria, commenta con ironia: “Mi mancherà la paletta con lo zero. Facciamo così, quel ‘No’ lo considererò come N e Zero”. Lo spin-off celebra anche i vent’anni dello storico show targato Carlucci, dando spazio ai protagonisti che ne hanno fatto la storia. Per la Lucarelli si tratta di un ulteriore riconoscimento del suo ruolo nel programma: “Quando Milly mi chiamò, ero un personaggio considerato ingestibile per la tv generalista. E invece ha avuto ragione”, dichiara, ricordando come sia diventata una presenza imprescindibile, capace di portare scompiglio nella cornice un po’ polverosa ma solenne dello show. Selvaggia Lucarelli, poi, durante la conferenza stampa di presentazione del programma, ha fatto un commento in merito al nome scelto: “Il titolo Sognando… Ballando con le stelle con il doppio gerundio è orribile. Tutti lo pensano, ma nessuno lo dice”, ha spiegato la giornalista che è prontissima per tornare a dare i suoi voti.

Tra passato e presente: giudizi severi e rivincite personali

Nel ripercorrere due decenni di Ballando con le Stelle, la Lucarelli non si tira indietro nel fare nomi. Il concorrente che l’ha più colpita? “Bianca Guaccero, la vincitrice dell’ultima edizione. Non si distingueva l’allieva dal maestro. Una fuoriclasse vera”. Il meno talentuoso? “Salvo Sottile. È il più negato della storia, e glielo ricordo ancora”. Tra i volti che non vede l’ora di rivedere a Sognando Ballando, spunta Iva Zanicchi: “Ci siamo incrociate in un’edizione per me cupa, quella in cui partecipava il mio compagno Lorenzo Biagiarelli. Spero torni più esuberante che mai”. Di quell’edizione, Selvaggia ammette: “Non è stata una buona scelta far partecipare Lorenzo. Ha tolto ironia a me e messo in difficoltà i colleghi. Non rifaremmo quell’errore”.

