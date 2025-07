“Voi non state bene”. Federica Pellegrini rompe il silenzio dopo la vittoria di Sinner ed è bufera

Personaggi TV. La vittoria di Sinner e la pioggia di commenti sotto i post della Divina L’Italia esulta per lo storico trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, ma sui social c’è chi ha scelto un altro bersaglio da celebrare. Il nome che ha scatenato più reazioni non è quello del campione sul campo, ma di una leggenda del nuoto: Federica Pellegrini. Sotto uno dei suoi post su Instagram, mentre si mostrava rilassata tra attività promozionali e momenti di svago, è esplosa una valanga di commenti. Alcuni ironici, altri decisamente pungenti, con un filo conduttore: il ricordo delle sue dichiarazioni sul caso doping che aveva coinvolto proprio Sinner.

“Ti saluta Jannik”: gli utenti chiedono scuse e umiltà

I toni si sono fatti subito accesi. Frasi come «Ti saluta Jannik», «Ora chiedi scusa», «Sinner ha vinto Wimbledon! Sei abbastanza umile da riconoscerlo?» hanno invaso il suo profilo. Il bersaglio è chiaro: l’intervista rilasciata dalla Pellegrini lo scorso aprile, quando aveva espresso dubbi sulla gestione del caso Clostebol che aveva visto Sinner squalificato per tre mesi. «Il suo caso è stato trattato in modo diverso rispetto al 99% degli altri» aveva detto, insinuando che la popolarità del tennista avesse influito sul trattamento ricevuto. Una frase che, oggi, suona a molti come una provocazione.

La risposta di Pellegrini: “Io sono umile e coerente, ciao”

In mezzo alla bufera, Federica Pellegrini non è rimasta in silenzio. Ha risposto direttamente a diversi commenti, confermando la sua consueta fermezza: «Io sono umile e soprattutto coerente, ciao». Ma la discussione è degenerata in fretta. A chi le ha scritto «Ti becchi ‘na coppa in faccia», ha replicato con un secco «Comprensione del testo, come sempre, sotto zero». E a chi le ha chiesto se «il fegato fosse integro dopo la finale», la risposta è stata: «Voi state male… molto male». La sua bacheca si è trasformata in un’arena virtuale, tra provocazioni, difese e polemiche accese.

