“Amici 24”, TrigNO massacrato per una foto: la reazione di Anna Pettinelli

Personaggi Tv. Una foto pensata come gesto d’amore verso i fan si è trasformata in un boomerang mediatico per TrigNO, cantante uscito da Amici 24. Il giovane artista ha voluto ringraziare chi lo ha sostenuto, ma lo ha fatto pubblicando uno scatto a dir poco discutibile. Il gesto ha suscitato una valanga di critiche online, tra le quali anche quella della sua ex coach Anna Pettinelli.

Leggi anche: Nathaly Caldonazzo, la rivelazione a sorpresa su “Temptation Island”

Uno scatto tra l’amore dei fan e lo scandalo social

Tutto è partito da un post su Instagram. Nella foto, TrigNO è disteso, nudo, tra lettere, regali e pensieri dei suoi fan. A coprire le parti intime, un orsacchiotto posizionato strategicamente. Nella didascalia, il cantante scrive: “Non so più dove mettere l’amore che ricevo. Non ci resta che cantare, urlare. Dipende dai punti di vista”. Un messaggio poetico che però non è bastato ad arginare la polemica.

Nel giro di poche ore, l’immagine è diventata virale. Il pubblico dei social ha reagito con forza, accusando TrigNO di cattivo gusto, scarsa sensibilità e mancanza di rispetto. In molti hanno evidenziato come una foto simile, se pubblicata da una donna, avrebbe scatenato reazioni ancora più violente. Altri hanno sottolineato l’inadeguatezza del gesto, considerando che una parte rilevante dei fan del cantante è composta da giovanissimi.

Bufera online: “Il tanfo di questa foto”

Tra i commenti più duri spiccano quelli che parlano di esibizionismo fine a sé stesso, con frasi come “Il tanfo di questa foto” o “E poi il problema sono le pop girls in top?”. Non sono mancate le osservazioni sull’uso dell’orsacchiotto regalato dai fan, diventato involontario protagonista e simbolo di una comunicazione percepita da molti come fuori luogo.

C’è chi ha scritto: “Mi sento male a pensare che quel pupazzo magari era un regalo sincero e ora viene usato così”. E ancora: “Un messaggio sbagliato, per niente coerente con l’immagine che aveva nel programma”. La reazione del pubblico mette in luce una questione ormai ricorrente: il confine sottile tra creatività e provocazione, soprattutto quando si parla di personaggi appena usciti dalla fucina di un talent show, con un pubblico molto giovane e ancora molto affezionato. Tra i tanti commenti, è arrivato anche quello di Anna Pettinelli.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva