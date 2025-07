Personaggi tv. Amadeus pronto a lasciare il Nove: Rai e Mediaset se lo contendono – Non è raro, nel mondo della televisione, che un volto amato e affermato venga conteso tra più reti. Ma quando il nome in questione è quello di Amadeus, il gioco si fa decisamente più interessante. Il suo passaggio al canale Nove ha acceso un faro su equilibri e strategie del piccolo schermo, che sembrano in costante movimento. C’è chi lo rivorrebbe in Rai, chi sogna un suo approdo a Mediaset, mentre Warner Bros. Discovery cerca di consolidarne la presenza. Il punto è semplice: dove vedremo Amadeus nella prossima stagione televisiva?

Mediaset apre? La risposta dell’Amministratore Delegato

Nel corso della recente presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025-2026, i giornalisti non hanno resistito alla tentazione di chiedere se ci fosse qualche spiraglio per rivedere Amadeus sulle reti del Biscione. La domanda è lecita, considerando il fermento attorno alla sua figura e il periodo di rimescolamento nei palinsesti generalisti. A rispondere è stato direttamente l’Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi, che con la consueta franchezza ha evitato giri di parole, pur lasciando spazio a molteplici interpretazioni: “Non ho motivi per dire di no ad Amadeus, ma nemmeno motivi per prenderlo…”. Una dichiarazione che, tradotta, suona più come un “mai dire mai” che come una chiusura definitiva. Nessuna porta sbattuta, ma nemmeno una reale apertura. Tutto dipenderà, con ogni probabilità, dagli sviluppi nei prossimi mesi e, soprattutto, dai numeri.

Voci di un ritorno in Rai: suggestione o realtà?

Se da una parte Mediaset prende tempo, dall’altra è la Rai a far parlare di sé con indiscrezioni sempre più insistenti. Secondo quanto riportato da L’Espresso, infatti, ci sarebbe un interessamento concreto da parte dell’azienda pubblica nei confronti di Amadeus. Non una semplice ipotesi, ma qualcosa di più sostanzioso, che alcuni definiscono “più di una suggestione”. E a corroborare l’ipotesi ci ha pensato Fiorello, amico e storico compagno d’avventure televisive di Amadeus. Nel corso del suo programma radiofonico ha lanciato più di un segnale, dichiarando, tra il serio e il faceto, di aver personalmente contattato i vertici Rai per favorire un eventuale ritorno del conduttore. Insomma, la partita è aperta. Rai e Mediaset si guardano, Warner osserva, e Amadeus… decide.

