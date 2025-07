“Volevo Stefano De Martino su Canale 5”, la confessione di Pier Silvio spiazza

Personaggi Tv. Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-2026, Pier Silvio Berlusconi ha sorpreso tutti con dichiarazioni schiette e rivelazioni inaspettate. Il riferimento diretto è a Stefano De Martino e al successo clamoroso di Affari Tuoi, il programma leader dell’access prime time di Rai 1, che ha raggiunto numeri da record. Un successo che, a quanto pare, avrebbe potuto avere un destino diverso. Ecco cosa ha raccontato il numero uno di Mediaset su quella trattativa mancata.

Leggi anche: “Pomeriggio 5”, è ufficiale: chi prende il posto di Myrta Merlino

I numeri che hanno consacrato Stefano De Martino

Dal suo debutto alla guida di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha registrato risultati sempre più solidi, culminati nella puntata del 20 gennaio, quando il programma ha superato i 7 milioni di telespettatori, toccando uno share del 32,3%. Un traguardo che ha confermato due aspetti chiave: la potenza del format, ma anche il gradimento verso il nuovo conduttore, che ha saputo raccogliere l’eredità di Amadeus senza scimmiottarlo, ma portando sul palco ironia, leggerezza e modernità. Il pubblico ha premiato la sua autenticità, facendo di lui il simbolo del nuovo corso di Rai1 nell’access prime time.

Il successo di “Affari Tuoi” e la riflessione (velata) sul format

Nonostante i complimenti per i risultati ottenuti da Affari Tuoi, Pier Silvio Berlusconi non ha risparmiato una riflessione critica sul format: “Si vincono premi senza particolari meriti. È un giochino d’azzardo, anche se di successo”. Il riferimento è chiaro: pur riconoscendo l’efficacia e la forza del programma targato Rai 1, Berlusconi ha espresso perplessità sul contenuto meramente ludico del gioco, dove la fortuna è l’unico elemento in campo.

Tuttavia, ha chiuso con eleganza e sportività: “Detto ciò, hanno successo e tanto di cappello”. Un segnale di rispetto verso il lavoro svolto e, soprattutto, verso la figura di Stefano De Martino, che ha saputo reinventarsi e conquistare il pubblico con uno stile tutto personale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva