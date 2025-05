Angelo Famao, noto cantante neomelodico originario di Gela, ha recentemente abbandonato il reality show “L’Isola dei Famosi” durante la sua diciannovesima edizione, trasmessa su Canale 5. La sua decisione è giunta dopo soli tre giorni di permanenza a Playa Uva, una delle località del programma ambientato in Honduras.

Angelo Famao lascia “L’Isola dei Famosi”

Famao ha spiegato che le condizioni di vita sull’isola, caratterizzate da scarsità di cibo, mancanza di sonno e la presenza incessante di zanzare, hanno influito negativamente sul suo benessere fisico e mentale. Inoltre, ha espresso un senso di confusione e mancanza di lucidità, affermando di non sentirsi più in grado di proseguire l’esperienza. Ha anche menzionato di essersi tenuto lontano dalle discussioni tra altri concorrenti, come quelle che hanno coinvolto Carly Tommasini, sottolineando che tali dinamiche non rispecchiano la sua personalità. Tuttavia, durante una conversazione con il modello Leonardo Brum, sarebbe spuntato fuori il vero motivo dell’abbandono. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)