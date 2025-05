News tv. “Amici”, è polemica dopo la proclamazione del vincitore: cosa notano tutti – La ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi si è chiusa con il botto. Dopo mesi di sfide, lacrime, gioie, infortuni e standing ovation, a trionfare è stato Daniele Doria, giovanissimo ballerino casertano, che ha conquistato il cuore del pubblico e… la coppa del vincitore.

Un finale emozionante, che ha messo d’accordo quasi tutti: Daniele ha fatto un percorso di crescita straordinario, dentro e fuori dal palco, dimostrando talento, grinta e una maturità sorprendente per i suoi 18 anni appena compiuti. Ma mentre il pubblico festeggiava e gli spettatori da casa esplodevano di entusiasmo per il verdetto del televoto, qualcuno ha notato una stranezza. E sui social, come sempre, il dettaglio non è passato inosservato.

Daniele in lacrime, TrigNO in disparte: cosa è successo sul palco?

Appena ha visto comparire la sua carta vincente sul led, Daniele è esploso in un pianto liberatorio e si è letteralmente lanciato tra le braccia di TrigNO, il cantante finalista. Un abbraccio sincero, fraterno, di quelli che solo Amici sa regalare. Poi, tra le lacrime e la voce tremante, si è avvicinato a Maria De Filippi e ha sollevato l’enorme coppa del vincitore: “Non ci credo ancora. Volevo davvero ringraziare tutti dal profondo del cuore… scusatemi se mi impappino. Questa vittoria è inaspettata, nulla era scontato. Grazie a tutti, siete una marea, tutti con un cuore enorme. E un grazie speciale alla maestra Alessandra Celentano: se sono qui è soprattutto grazie a lei”. Una dichiarazione commossa, seguita dal classico saluto di Maria: “Vieni qui che salutiamo tutti. Grazie di averci seguito, buonanotte a tutti voi”. Come dicevamo però, qualcosa ha lasciato interdetto il pubblico.

