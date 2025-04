“Amici”, scoppia la rissa tra insegnanti: “Ignorante, mi sono fatto il c**”

News TV. Una puntata di Amici decisamente infuocata quella andata in onda sabato 26 aprile. Tra coreografie spettacolari e sfide emozionanti, a rubare la scena è stata la clamorosa lite tra due protagonisti del talent: Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Un semplice scambio di opinioni si è trasformato in una vera e propria rissa verbale, lasciando senza parole pubblico e telespettatori.

Alessandra Celentano critica Francesco Fasano e scatena il caos

Tutto è iniziato con un commento della maestra Alessandra Celentano sull’esibizione di Francesco Fasano. Pur notando dei miglioramenti nel giovane ballerino, l’insegnante non ha risparmiato critiche: “Quando fai cose meno tecniche, ti perdi un po’ e ti lasci andare e non devi“. Un’osservazione che, non è piaciuta affatto al collega Emanuel Lo.

Il maestro di hip hop, infatti, si è subito mostrato in disaccordo: “Secondo me devi lasciarti andare perché la danza non è matematica ma è arte“. Un’affermazione che ha immediatamente acceso la miccia, trasformando il confronto in una discussione accesissima davanti alle telecamere.

