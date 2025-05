News tv. “Avanti un altro”, che smacco per Bonolis: nessuno se l’aspettava così – Il colpo di scena, ancora una volta, arriva da Spoleto. E no, non è l’ennesima svolta nella trama di Don Matteo, ma una sonora scoppola in prima serata per Canale5: la replica (sì, replica) della fiction Rai con Terence Hill ha staccato Avanti un Altro – Pure di Sera di Paolo Bonolis. 2,5 milioni di spettatori per il prete detective contro i 2,1 milioni del game-show Mediaset, che si ferma a un più modesto 13.6% di share.

Leggi anche: “Amici”, Nicolò e la cotta segreta in Casetta: la confessione manda in tilt

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”: nuovo curioso privilegio per Mario Adinolfi

“Avanti un altro”, che smacco per Bonolis: nessuno se l’aspettava così

E così, mentre Paolo Bonolis gioca con i suoi stravaganti personaggi e gli improbabili concorrenti, Terence Hill, in bicicletta e tonaca, continua a rastrellare ascolti. Con la calma olimpica di chi sa che tanto, prima o poi, lo share tornerà a lui. A completare lo scenario da déjà vu catodico, ci pensa il resto della serata: Dritto e Rovescio (8.5%) sorpassa Formigli (6.9%) su La7, mentre Bloodshot su Italia1 fa meglio di Rai2 con John Wick 3 (5.2% vs 4.8%). Sorpresa? Non proprio. Quando l’adrenalina diventa routine, forse la gente preferisce la nostalgia.

Bonolis battuto da Terence Hill: gli ascolti parlano chiaro

In access prime time, Stefano De Martino trionfa con Affari Tuoi (29%), mentre Striscia la Notizia arranca al 12.3%. Vespa regge bene con Cinque Minuti (22.9%), anche se ormai rischia di diventare il trailer ufficiale del programma di De Martino. Gruber (7.9%) tiene botta, Damilano (5.3%) arranca, Casa a Prima Vista (3.7%) cresce a sorpresa su RealTime. In poche parole: il pubblico non vuole più solo parlare di politica o vedere i soliti show, vuole format nuovi. O quantomeno, ben confezionati.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva