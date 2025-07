“Ballando con le stelle”, annunciata la giuria ma infuria la polemica

News Tv. L’attesa per il ritorno di Ballando con le Stelle è già altissima. Il dance show di Milly Carlucci, da anni punto fermo della programmazione di Rai 1, ha ufficializzato via social il cast della nuova edizione 2025 e i nomi dei giurati. Ma mentre molti fan si dicono entusiasti del ritorno dei propri beniamini, la presenza di uno di loro fa discutere. Ecco tutti i dettagli sull’annuncio, i nomi dei protagonisti e i commenti del pubblico.

Giuria confermata: tutti i nomi della nuova edizione

La giuria di Ballando con le Stelle 2025 sarà identica a quella della scorsa stagione. A Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto si affiancheranno nuovamente Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, a comporre la tribuna del popolo. Nessuna sorpresa nemmeno per il co-conduttore storico Paolo Belli, pronto a tornare accanto a Milly Carlucci.

L’annuncio è arrivato tramite i canali social ufficiali del programma e ha generato reazioni immediate. La linea scelta dalla produzione è chiara: continuità e solidità per una formula che negli anni ha dimostrato di funzionare.

Maestri di ballo: tra ritorni e nuove promesse

Confermati anche molti maestri di ballo che affiancheranno i concorrenti vip. Tra loro ci saranno Pasquale La Rocca, Anastasia Kuzmina, Luca Favilla, Giada Lini, Alessandra Tripoli, Veera Kinnunen, Giovanni Pernice, Nikita Perotti, Rebecca Gabrielli, Erica Martinelli, Carlo Aloia e la new entry Chiquito, vincitore dello spin-off primaverile.

Una squadra collaudata e in parte rinnovata, pronta a mettersi alla prova con un cast di concorrenti ancora tutto da svelare ma che si preannuncia, come sempre, ricco di sorprese e nomi popolari. Non sono mancate le proteste da parte di chi si aspettava una scelta diversa da parte di Milly e degli autori.

