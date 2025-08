Ballando con le Stelle, Milly Carlucci punta su di lei: il retroscena

News TV. Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle. Secondo le prime indiscrezioni, Milly Carlucci starebbe lavorando per convincerla a entrare nel cast dell’edizione autunnale su Rai 1. Nonostante il suo nome circoli da settimane, mancherebbe ancora l’annuncio ufficiale da parte della Rai o della giovane influencer.

Leggi anche:

Leggi anche:

Sul cachet c’è ancora un nodo da sciogliere

La notizia più discussa riguarda il compenso: sarebbe in corso una trattativa sul cachet di Chanel Totti, che ancora non ha firmato nulla. Stando a fonti vicine al gossip, se la proposta economica venisse definita e accettata, la partecipazione potrebbe andare in porto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva