Simona Ventura, arriva l’ex compagno al “Grande Fratello”? Cosa sta succedendo

A settembre il Grande Fratello festeggia i suoi 25 anni con una nuova edizione tutta firmata Simona Ventura. Il format si rinnova, torna alle origini e accende subito i riflettori su un possibile ritorno clamoroso: l’ex marito della conduttrice, sarebbe in trattative per un ruolo fisso nel reality. Tra memoria televisiva e vecchi legami sentimentali, il suo coinvolgimento promette di scuotere il pubblico. Ecco tutto quello che sappiamo su questa mossa strategica di Mediaset.

Bettarini torna al Grande Fratello: il ruolo che potrebbe avere

La nuova edizione del Grande Fratello NIP non è ancora iniziata, ma già promette sorprese. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, Stefano Bettarini sarebbe vicino a un accordo per entrare nel cast del reality non come concorrente, bensì con un ruolo inedito e ben preciso: quello di inviato all’esterno della Casa. Si tratterebbe di una figura simile a quella ricoperta anni fa da Marco Liorni, incaricata di raccontare ciò che accade fuori da Cinecittà, offrendo al pubblico una narrazione parallela.

Nonostante manchi ancora una conferma ufficiale da parte di Mediaset, la notizia ha già generato grande attenzione. Il motivo è duplice: il ritorno di una figura storica dei reality e, soprattutto, la presenza nello stesso format dell’ex moglie Simona Ventura, oggi padrona di casa della trasmissione.

Una carriera da reality show: il curriculum televisivo di Bettarini

Per Bettarini non sarebbe certo un debutto nel mondo dei reality. L’ex calciatore, infatti, ha costruito nel tempo una vera e propria carriera televisiva, partecipando a numerosi programmi di successo. Dalla sua prima apparizione al Grande Fratello Vip nel 2016 fino alla breve (e controversa) esperienza del 2020, Bettarini ha saputo distinguersi per il suo carattere forte e per le dinamiche spesso polarizzanti.

A questi si aggiungono Temptation Island Vip 2018, in cui prese parte proprio insieme alla sua ex moglie, e L’Isola dei Famosi 2019. In quell’occasione, il suo spirito competitivo aveva convinto molti spettatori. Tuttavia, il rientro al GF nel 2020 durò pochissimo: fu squalificato dopo tre giorni per aver pronunciato una presunta bestemmia, accusa che lui ha sempre contestato. Ma che rapporto c’è ad oggi tra Simona Ventura e Stefano Bettarini?

