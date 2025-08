Temptation Island, Valerio e Ary sono già in crisi? Spunta una segnalazione

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island si è concluso da qualche settimana, ma le storie nate (o finite) nel programma continuano a far parlare i fan. Tra queste c’è quella di Valerio e Ary, la coppia nata tra un fidanzato e una tentatrice che, dopo il falò di confronto, ha scelto di iniziare una relazione al di fuori del programma. Ma le cose potrebbero già scricchiolare.

Temptation Island, Ary avvistata da sola in discoteca

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip televisivo, Ary è stata vista in discoteca da sola, senza Valerio. L’episodio ha subito acceso i riflettori e alimentato le speculazioni da parte del pubblico più affezionato al reality di Canale 5. Per molti, la tentatrice — che sembrava aver conquistato il cuore di Valerio — avrebbe già preso le distanze.

A complicare il quadro, ci sarebbe stata la presenza di Sarah, l’ex fidanzata di Valerio, nello stesso locale. Anche lei sola. Valerio, invece, non è stato avvistato. Per alcuni fan, questi elementi bastano a parlare di crisi.

I fan: “Stanno già litigando?”

Sui social il pubblico si è diviso: c’è chi trova normale che due persone appena conosciute abbiano bisogno dei propri spazi, e chi invece si aspetta che trascorrano tutto il tempo insieme. In molti, in modo ironico o polemico, sottolineano che “una nuova relazione non è un contratto di convivenza”.

Nel frattempo, alcuni sognano addirittura un confronto tra Valerio, Ary e Sarah nella casa del Grande Fratello, anche se l’ipotesi sembra più un desiderio social che una reale possibilità televisiva.

