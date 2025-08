“Ma Ary lo sa?”: Valerio, l’assurda scoperta dopo la fine di Temptation Island

News tv. Colpo di scena tra i protagonisti più discussi di Temptation Island! Sembrava tutto scritto per Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni, coppia che ha fatto sciogliere anche i cuori più cinici degli spettatori. E invece, proprio quando pensavamo di aver visto tutto, la loro storia prende una piega degna della migliore soap. Sarah si sentiva trascurata, Valerio era rimasto male dopo aver letto alcune chat sospette sul telefono di lei. E così: “Ho trovato queste conversazioni con due ragazzi diversi e lei alla fine ha ammesso”, aveva confessato Valerio, lasciando tutti senza parole. La situazione poi si è ulteriormente sgretolata.

Colpo di scena a Temptation Island

Nel villaggio delle tentazioni, a far battere il cuore di Valerio ci ha pensato Ary, la tentatrice dal sorriso contagioso. Tra loro è scattato un bacio che ha cambiato tutto. Da lì, la decisione di chiedere il falò di confronto anticipato: “Non posso fingere che tutto vada bene, devo essere onesto con me stesso e con te”, ha dichiarato Valerio davanti a una Sarah visibilmente provata. “Scelgo di uscire da solo dalla trasmissione. Non esco con Ary, perché sono entrato con te ed è giusto che non esca con un’altra”. Un addio che sembrava definitivo… O forse no?

Valerio, Ary e Sarah: la situazione si complica dopo Temptation Island

A distanza di un mese, le carte in tavola sembrano essere state mischiate ancora una volta. Durante l’atteso special “un mese dopo”, Filippo Bisciglia ha accolto Valerio e… sorpresa! Ad accompagnarlo c’era proprio Ary. Il ragazzo ha spiegato: “Dopo il programma ci siamo visti, abbiamo parlato e ci siamo distesi. Le voglio bene, ma con Ary ho capito che c’era un vero interesse. Ci siamo cercati, visti più volte, e oggi sono qui con lei”. Insomma, altro che chiusura!

