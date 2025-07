“Da lei non me lo aspettavo”: Anna Tatangelo, la vacanza in Sardegna finisce male

Personaggi tv. Le condivisioni social, si sa, sono un’arma a doppio taglio per i vip. Da un lato accendono la curiosità dei fan, svelando scorci di vita privata e mantenendo alta l’attenzione mediatica; dall’altro, basta un’omissione o una coincidenza poco fortunata per scatenare un vero e proprio putiferio. È il caso di Anna Tatangelo, che – nel bel mezzo del suo tour estivo e con una gravidanza ormai evidente – ha deciso di non rinunciare a mostrare su Instagram la sua vacanza da sogno in Sardegna. Un diario social tra bikini, relax e scorci esclusivi che ha infiammato gli ammiratori… ma anche scatenato più di una polemica. Per condividere il suo momento di pausa, Anna ha accettato – forse inconsapevolmente – di correre un rischio mediatico che si è rivelato più spinoso del previsto.

Anna Tatangelo in Sardegna: vacanza di lusso e pancione in mostra

Con un pancione che non nasconde più e un sorriso rilassato, Anna Tatangelo si è mostrata sui social direttamente dal Conrad Chia Laguna Resort, paradiso esclusivo nel sud della Sardegna, affacciato sulla meravigliosa baia di Chia. Un soggiorno da sogno, tra piscina a sfioro, Spa e suite che sfiorano i 1500 euro a notte, documentato minuziosamente tra Stories e post su Instagram.

Accanto a lei, nessuna traccia del nuovo compagno Giacomo Buttaroni, ma presente invece il figlio Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio, che si gode la vacanza tra tuffi e passeggiate con la mamma. Una parentesi intima e rigenerante per la cantante, in dolce attesa del secondo figlio, annunciato poche settimane fa, proprio mentre il suo tour estivo prosegue tra date e spostamenti frenetici.

Senza Giacomo Buttaroni: i fan notano l’assenza

Non è passata inosservata, però, l’assenza del compagno nelle immagini condivise. La cantante ha preferito una vacanza madre-figlio, alimentando curiosità e supposizioni tra i follower. I fan più attenti si chiedono se si tratti solo di una scelta logistica o di qualcosa di più. Del resto, il rapporto con Buttaroni, allenatore romano di calcio, è sempre stato tenuto piuttosto lontano dai riflettori, e anche questa volta la cantante non ha fornito spiegazioni.

La sua priorità, almeno a giudicare dai post, sembra essere quella di godersi una pausa lontana dalla calca estiva, coccolando il primogenito e prendendosi cura del bambino in arrivo. Ma non tutti l’hanno presa bene. E stavolta sembra non trattarsi di semplice invidia da social.

