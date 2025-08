“Temptation Island”, le (ex) fidanzate fanno carriera: chi rivedremo a “Uomini e Donne”, l’indiscrezione

News Tv. Il successo travolgente di Temptation Island 2025 non si spegne con la fine del programma. I protagonisti che hanno fatto discutere, emozionato e infiammato i social sono pronti a tornare sotto i riflettori. Le indiscrezioni parlano chiaro: alcuni volti amatissimi del reality estivo di Canale 5 potrebbero entrare nel cast della nuova stagione di Uomini e Donne, tra Trono Classico e Trono Over. Ecco chi potrebbe conquistare lo studio di Maria De Filippi.

Sarah Esposito, da cuore infranto a nuova tronista?

Tra i nomi più chiacchierati c’è sicuramente quello di Sarah Esposito, ex fidanzata di Valerio, con cui ha vissuto un falò di confronto tra i più intensi di questa edizione di Temptation Island. Nonostante l’ammissione di vecchi tradimenti, la giovane romana ha colpito il pubblico per la sua sincerità e la capacità di mettersi in discussione, tanto che le sue lacrime nel “mese dopo” hanno lasciato il segno.

A lanciare l’indizio più forte è Raffaella Mennoia, autrice storica di Maria De Filippi, che ha condiviso tra le sue Instagram Stories proprio il video della confessione di Sarah, accendendo immediatamente i sospetti. Il pubblico sembra già pronto a vederla sul trono: come successo con Martina De Ioannon, potrebbe essere proprio il suo cuore spezzato a regalarle una nuova opportunità.

Denise verso il Trono Over: l’indiscrezione di Deianira Marzano

Se Sarah potrebbe sedersi sul Trono Classico, Denise – altro volto centrale di questa edizione – sarebbe pronta a entrare nel parterre femminile del Trono Over. Dopo il burrascoso percorso con Marco Raffaelli, la giovane ha raccontato nel “mese dopo” di essere stata lasciata appena sei giorni prima della registrazione, mostrando ancora una volta un forte desiderio di costruire una famiglia.

Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, influencer ben informata sui retroscena Mediaset, Denise sarebbe già stata arruolata per la nuova edizione del dating show di Canale 5. Una scelta che metterebbe al centro una donna che ha saputo far parlare di sé senza mai perdere misura, in cerca ora di una nuova chance sentimentale. Secondo le più recenti indiscrezioni, anche Sonia, ex fidanzata di Alessio, potrebbe approdare su Canale 5.

