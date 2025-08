“Affari Tuoi” anticipa il ritorno? La Rai corre ai ripari contro “La Ruota della Fortuna”

Programmi Tv. La sfida dell’access prime time si accende in piena estate. Dopo settimane di dominio incontrastato per Gerry Scotti e il suo nuovo successo La Ruota della Fortuna, la Rai corre ai ripari. L’Azienda Pubblica starebbe valutando un’anticipazione della messa in onda di Affari Tuoi, il game show di Stefano De Martino. Una mossa strategica che potrebbe cambiare gli equilibri televisivi a settembre, o prima.

Rai in difficoltà: TecheTecheTè non regge il confronto

I numeri parlano chiaro: La Ruota della Fortuna sta incollando allo schermo una media di oltre 4,6 milioni di spettatori con uno share del 28,59%. Un successo clamoroso per Gerry Scotti, che ha riportato in auge uno dei format più amati della storia della tv. Dall’altra parte, Rai 1 con TecheTecheTè si ferma attorno al 16,55% di share e 2,6 milioni di telespettatori, registrando un distacco netto e preoccupante per Viale Mazzini.

È in questo contesto che spunta l’indiscrezione riportata da Bubinoblog.it: “Il forte successo della Ruota della Fortuna ha fatto pensare ai piani alti di Viale Mazzini di anticipare la messa in onda di Affari Tuoi di una settimana”, si legge. Il game show condotto da Stefano De Martino, infatti, era atteso dal 7 settembre, ma potrebbe tornare già a fine agosto.

Il ritorno di Stefano De Martino come arma strategica

Affari Tuoi è uno dei programmi di punta della Rai e il suo ritorno in anticipo sarebbe una mossa studiata per intercettare l’attenzione del pubblico prima che si consolidi l’abitudine su Canale 5. Il conduttore Stefano De Martino, che ha ereditato il programma da Amadeus, ha già conquistato consensi nella scorsa stagione e rappresenta per la rete un volto fresco, empatico e sempre più amato.

“Sono felice di regalare momenti di spensieratezza al pubblico a casa”, aveva dichiarato De Martino. Ora la sua presenza anticipata nel palinsesto potrebbe essere vista come la risposta diretta alla minaccia Scotti, in quella che si preannuncia come una delle stagioni televisive più movimentate degli ultimi vent’anni. Non è solo l’access prime time a preoccupare i vertici Rai.

