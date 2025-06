Personaggi tv. Bianca Balti, la rivelazione sconcertante a “Belve”: Fagnani di sasso – Francesca Fagnani conclude in grande stile la stagione del programma Belve, in onda martedì 3 giugno su Rai 2 alle 21.20. L’ultima puntata vede protagonista Bianca Balti, la celebre top model italiana, che si racconta senza filtri, offrendo al pubblico un’intervista ricca di ironia e momenti toccanti. Questo incontro televisivo si rivela una rara occasione per scoprire la persona dietro la figura pubblica.

Il ritorno di Balti nello studio di Belve non passa inosservato. Con il suo consueto spirito schietto, scherza fin dall’inizio: «Mi ha incastrata di nuovo!», riferendosi alle domande spesso spiazzanti di Fagnani. L’atmosfera si riscalda subito quando viene ripresa una sua dichiarazione che in passato divenne virale: «Pregavo Dio che mi alleviasse da questa forte attrazione verso il pene». Da qui inizia uno scambio tanto esilarante quanto audace. Alla domanda di Francesca Fagnani, «Dio l’ha ascoltata?», la Balti risponde prontamente: «Dio ha fatto di più: mi ha dato il pene migliore del mondo», riferendosi al suo attuale compagno. Con un tono leggero ma incisivo, la modella prosegue: «Scriverò un libro dal titolo “Come il pene mi ha guarita dal cancro”». A questo, la Fagnani replica con la sua solita prontezza: «Si preannuncia un grande testo scientifico».

Oltre l’ironia, emerge una storia di coraggio e determinazione. Bianca Balti condivide la sua esperienza con la malattia e il desiderio di continuare a lavorare. «Volevo dimostrare che c’ero, ma molti brand si sono tirati indietro», rivela. Parla anche della reazione del mondo della moda, dichiarando: «Mi aspettavo di più, ma dopo Sanremo qualcosa è cambiato». Questo commento sottolinea la fragilità della presenza femminile anche in un settore così visibile.

