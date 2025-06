Bianca Balti smonta Fedez con tre parole, ecco quali

Personaggi TV. Non servono lunghi discorsi o post articolati per infiammare il dibattito social, soprattutto se a parlare è una top model come Bianca Balti. Tre parole, secche e taglienti, sono bastate a riaccendere il fuoco delle polemiche attorno a Fedez. Un giudizio tranchant, pubblicato su Instagram, che ha immediatamente attirato l’attenzione di migliaia di utenti e media: “Il peggio lui”. Una stoccata inattesa, dura e personale, rivolta al rapper milanese dopo il suo controverso intervento al congresso dei giovani di Forza Italia.

Il tutto nasce da un post pubblicato da La Repubblica, in cui si riportava la presenza di Fedez come ospite durante l’evento organizzato dal partito fondato da Silvio Berlusconi. La Balti, che da tempo non le manda a dire, ha commentato senza mezzi termini, scatenando una reazione a catena.

Leggi anche: “L’amore vince sempre”: proposta di matrimonio top per la famosa del “Grande Fratello” (VIDEO)

Leggi anche: Chiara Ferragni in prima serata su Rai 1: l’indiscrezione bomba e ci sono già i dettagli

Dal palco di Sanremo al dissenso social

Bianca Balti e Fedez si erano incrociati pubblicamente pochi mesi fa, durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Lei, co-conduttrice al fianco di Carlo Conti. Lui, ospite musicale con il brano Battito. In quell’occasione nulla aveva fatto presagire l’astio o il dissenso che ora appare così evidente. I due avevano condiviso il palco con compostezza, come impone il contesto e l’etichetta sanremese. Ma a distanza di tempo, con l’atmosfera istituzionale ormai dissolta, Balti ha sentito il bisogno di dire la sua. E lo ha fatto con la consueta franchezza.

Non è un caso che il suo giudizio sia arrivato in risposta a un post specifico, che ha rinfocolato le critiche a Fedez per quello che in molti considerano un atteggiamento incoerente. In passato, infatti, il rapper aveva preso pubblicamente le distanze da Forza Italia, esprimendo posizioni fortemente critiche. Vederlo ora partecipare a una convention del partito ha lasciato perplessi non pochi tra i suoi follower e detrattori.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva