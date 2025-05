Bianca Berlinguer, apprezzata giornalista italiana, ha fatto il suo atteso ritorno alla conduzione di “È sempre Cartabianca” durante la puntata trasmessa martedì 13 maggio su Rete 4. Dopo un’interruzione forzata la settimana precedente, Berlinguer ha aperto la trasmissione rassicurando i suoi spettatori: “Sono viva e vegeta,” ha affermato con un sorriso, mostrando un’emozione palpabile.

Bianca Berlinguer torna in tv e rivela il motivo dell’assenza: cosa ha avuto

L’assenza della giornalista è stata causata da problemi di salute che lei stessa ha definito come una malattia importante. “Ho avuto una malattia importante, altrimenti non avrei mai saltato una puntata”, queste sono state infatti le sue parole. Nonostante la gravità iniziale del problema, Bianca Berlinguer ha rassicurato il pubblico che “per fortuna, è tutto risolvibile”. Un annuncio che ha fatto tirare un sospiro di sollievo tra i suoi molti fan.

Bianca Berlinguer torna in tv e ringrazia il pubblico del sostegno ricevuto

Durante il suo intervento, Bianca Berlinguer ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a tutti i telespettatori che le hanno dimostrato affetto e premura nei giorni della sua convalescenza. “Grazie per l’affetto e per la sollecitudine con cui mi avete scritto, soprattutto attraverso i social, per chiedere notizie sul mio stato di salute”, ha detto, sottolineando quanto il supporto ricevuto l’abbia aiutata in questo periodo difficile. A rendere più leggera l’atmosfera ha contribuito Mauro Corona, noto scrittore e scultore, presenza fissa del programma. Con il suo consueto spirito, ha scherzato sull’assenza della Berlinguer, affermando: “Diciamo a tutti i telespettatori che abbiamo fatto una fuitina e siamo tornati ieri. Ne è valsa la pena”, suscitando risate nel pubblico e nella stessa conduttrice.

