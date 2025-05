News tv. Boom “Affari Tuoi”! La decisione clamorosa su De Martino per fermare Amadeus – Altro che ferie, quest’anno i pacchi restano al caldo. E con loro anche Stefano De Martino, il volto della stagione d’oro di Affari Tuoi. Secondo quanto anticipa Davide Maggio, la Rai starebbe preparando un colpo di scena degno delle migliori soap estive: il prolungamento del programma fino alla metà di luglio. Sì, proprio così. Niente repliche, nessun “ci rivediamo a settembre”: la gallina dalle uova d’oro di Viale Mazzini continuerà a covare anche sotto il solleone.

“Affari Tuoi”: la decisione clamorosa su De Martino per fermare Amadeus

Una mossa che ha il sapore della strategia militare più che del palinsesto estivo. Perché nel risiko dell’access prime time, ogni casella conta. E dietro la scelta (clamorosa, per gli standard sonnolenti dell’estate tv) c’è un duplice obiettivo: da una parte consolidare il dominio di Affari Tuoi, che ha riportato a casa ascolti da epoca d’oro; dall’altra lanciare un messaggio chiarissimo alla concorrenza. A partire da Amadeus, “nemico amatissimo” che da giugno approda su Nove con The Cage – Prendi e Scappa, e da Mediaset, che potrebbe cogliere l’occasione per un contro-sorpasso lampo. La mossa di tenere De Martino in onda fino a luglio ha il sapore del blitz strategico.

“Affari Tuoi”: spunta il retroscena su De Martino

L’access prime time, si sa, è il regno delle abitudini. Spezzarle, anche solo per un paio di settimane, significa rischiare di perdere pubblico. E la Rai questo rischio non se lo può permettere, soprattutto ora che Affari Tuoi è tornato a essere il programma di punta del pre-serale. Non solo intrattenimento, ma traino per il prime time e garanzia di fidelizzazione. E poi c’è la sfida silenziosa (ma neanche troppo) a chi, fino a ieri, era l’uomo simbolo del servizio pubblico: Amadeus.

