“L’Isola dei famosi”, malore improvviso per la naufraga: costretta al ritiro?

News Tv. L’Isola dei Famosi 2025 continua a perdere concorrenti. Dopo i ritiri di Leonardo e Angelo, e l’assenza momentanea di Camila, ora anche un’altra naufraga ha lasciato Playa Uva. Scopriamo cos’è successo e cosa potrebbe accadere nella prossima diretta del reality.

Antonella Mosetti lascia (momentaneamente) “L’Isola dei famosi”: il motivo

Antonella Mosetti, volto noto della televisione italiana, è l’ultima naufraga ad abbandonare Playa Uva, almeno temporaneamente. Dopo appena nove giorni dall’inizio del programma, la showgirl ha chiesto l’intervento della produzione per via di un malessere persistente. “Ho mal di testa, mi viene da piangere… Basta, ognuno ha il suo limite”, ha confidato a Loredana Cannata, lasciando intendere una fragilità emotiva che sembrava già presente sin dal primo giorno. A peggiorare la situazione, le privazioni imposte dalla vita sull’Isola e il dolore ancora vivo per la perdita del padre. Mosetti ha più volte espresso il desiderio di lasciare, nonostante i tentativi di Patrizia Rossetti e Cannata di convincerla a restare. Il suo sfogo è stato chiaro: “Non credo che andarsene significhi essere deboli. È un’altra stronzata che non accetto”.

L’intervento della produzione e il trasporto medico

La situazione si è aggravata al punto da richiedere l’intervento degli autori del reality. Antonella ha chiesto ufficialmente di essere visitata, e la produzione ha disposto il trasferimento immediato in una struttura medica per accertamenti. Il sito ufficiale del programma ha confermato il suo allontanamento momentaneo, specificando che Mosetti lamentava un generico malessere fisico. L’allontanamento è durato due giorni, durante i quali la showgirl è rimasta lontana da telecamere e compagni. Il ritorno è avvenuto in silenzio, senza troppe spiegazioni: ad attenderla sulla spiaggia Patrizia Rossetti e Mario Adinolfi, che l’hanno informata sugli ultimi sviluppi, tra cui la punizione inflitta dal “Spirito dell’Isola” a Senatori e Giovani per essersi passati il fuoco, e sull’esilio forzato di Omar su Montecristo.

