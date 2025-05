L’edizione numero 24 di “Amici” si è conclusa con l’incoronazione del ballerino Daniele Doria come vincitore assoluto, avvenuta in diretta il 18 maggio. Come da tradizione, dopo la diretta, i protagonisti del talent, inclusi professori e finalisti, hanno condiviso i loro pensieri sui social media. Tra questi vi è stata anche la maestra Alessandra Celentano, che ha espresso le sue riflessioni sull’esperienza appena conclusa. (Continua…)

Il gesto di Alessandra Celentano fa infuriare il pubblico di “Amici”

Nel suo ultimo post su Instagram, Alessandra Celentano ha condiviso un messaggio di soddisfazione e malinconia per la fine di “Amici”: “Come ogni anno, la fine di Amici porta con sé un velo di malinconia, ma anche un profondo senso di soddisfazione…”. Ha evidenziato l’importanza della danza e il suo percorso verso la finale, sottolineando la gioia per il riconoscimento ottenuto dalla disciplina. Tuttavia, nonostante i ringraziamenti rivolti alle maestranze e a tutti coloro che hanno contribuito al programma, molti fan sono rimasti delusi dal suo comportamento. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)