Personaggi Tv. Il successo di Affari Tuoi, oggi condotto da Stefano De Martino, non conosce sosta. Ogni sera milioni di telespettatori si sintonizzano su Rai 1 per seguire le vicende dei concorrenti, nella speranza di assistere a vincite da capogiro. Tuttavia, dietro il grande entusiasmo popolare, si alza ora una nuova ondata di polemiche. Ecco cosa sta succedendo davvero.

“È come il gioco d’azzardo”: l’allarme del sociologo Maurizio Fiasco

Ad accendere la miccia del dibattito è stato un servizio di Striscia la Notizia, che ha portato all’attenzione pubblica l’analisi del sociologo Maurizio Fiasco. Intervistato dal tg satirico di Antonio Ricci, l’esperto ha dichiarato: “Ad Affari Tuoi c’è un progetto che riproduce tutte le procedure più tipiche del coinvolgimento e dell’induzione al gioco d’azzardo” (qui il video del servizio). Una dichiarazione netta, che ha aperto un fronte critico finora mai affrontato con tale serietà. Secondo Fiasco, il game show – pur presentandosi come semplice intrattenimento – metterebbe in scena dinamiche emozionali e comportamentali vicine a quelle riscontrabili nei giochi d’azzardo patologici: tensione, suspense, la promessa di un guadagno improvviso. Una formula che, secondo lui, può generare aspettative ingannevoli, soprattutto tra le fasce più vulnerabili del pubblico.

L’intervento della Commissione di Vigilanza Rai: “Serve una riflessione”

A fare eco alle parole del sociologo è stato Stefano Candiani, membro della Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla Rai, intervistato dall’inviato Jimmy Ghione. Candiani ha ammesso che una riflessione sul programma è necessaria: “In tanti soggetti, soprattutto nei più deboli, si crea una falsa aspettativa. Sarebbe utile riprendere l’idea di una commissione d’indagine per verificare a fondo ciò che accade”. Parole che non restano isolate. Anche Angelo Bonelli, altro membro della Commissione, ha espresso la volontà di portare la questione all’attenzione della Rai: “Penso che un quesito all’azienda sulle argomentazioni poste dal professor Fiasco sia legittimo, lo farò”, ha dichiarato. Secondo lui, il programma dovrebbe spiegare meglio i meccanismi dietro la vincita e prendere precauzioni per evitare di alimentare la dipendenza da gioco.

