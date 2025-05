“Chi vorrei al mio posto”. Mara Venier elegge il suo successore a “Domenica in”

News Tv, Mara Venier, ospite della puntata odierna di Tv Talk, è stata protagonista di un confronto simpatico e ricco di spunti con Mia Ceran, che ha voluto congratularsi per il successo del segmento “Ne vedremo delle belle” all’interno di Domenica In. La conduttrice ha infatti rivelato che, secondo i dati forniti da Silvia Motta, proprio quella parte del programma ha fatto registrare ottimi ascolti.

Venier, colta un po’ di sorpresa, ha però ammesso candidamente di non consultare mai i dati Auditel delle sue trasmissioni:

“Voi non ci crederete, ma nonostante faccia Domenica In da 30 anni, io i dati non sono capace a guardarli… Chiedo sempre ai miei autori come sono andati”, ha dichiarato, suscitando l’ilarità in studio.