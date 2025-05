Mara Venier, arriva la decisione su “Domenica In”: cosa cambierà

Personaggi Tv. Mara Venier ha sciolto ogni dubbio: tornerà alla guida di Domenica In anche nella prossima stagione. Ma sarà davvero l’ultima? Dopo le lacrime in diretta e il difficile periodo personale vissuto negli ultimi mesi, la “Zia d’Italia” si prepara a celebrare i 50 anni dello storico programma Rai con un’edizione speciale, più corale e condivisa. Un modo per dire addio con eleganza, lasciando spazio anche a nuovi volti. Ma cosa cambierà davvero nella prossima edizione?

Mara Venier resta a Domenica In: “Lo faccio per i 50 anni del programma”

Sembrava l’ennesimo addio, ma non lo sarà ancora. Mara Venier, intervistata dal Corriere della Sera, ha annunciato ufficialmente che sarà al timone anche della prossima edizione di Domenica In, in onda su Rai 1 da settembre. Una decisione presa con il cuore, spinta anche dalla richiesta di Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai: “Mi ha chiesto di rifarla anche perché sarà il 50esimo anniversario del programma”, ha raccontato la conduttrice. Non è la prima volta che Mara annuncia l’intenzione di lasciare, ma questa volta la promessa di un’ultima edizione sembra concreta. “Ogni volta lo dico assolutamente convinta, ma so che lavorare mi fa bene. Tuttavia, stavolta potrebbe essere davvero l’ultima”, ha spiegato, lasciando intendere che si tratterà di un’edizione celebrativa, ma anche di transizione.

Mara Venier confermata al timone di “Domenica In”, le novità della prossima edizione

La novità principale per il 2025 sarà un format rinnovato, con una conduzione meno gravosa per Mara: “Con una bella squadra, così da essere alleggerita. Questo è ciò che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo”. La volontà è chiara: portare avanti il progetto, ma in una forma meno centrata sulla sua figura. E i nomi per il futuro già iniziano a circolare. Su tutti, quello di Alberto Matano, amico di lunga data della conduttrice, volto rassicurante e professionista molto amato dal pubblico Rai. Non ci sono conferme, ma l’ipotesi di un passaggio di testimone graduale, a fianco della Venier, si fa sempre più concreta. D’altra parte, la stessa Mara ha detto: “Vorrei una squadra come quella dei miei inizi”, un chiaro segnale di ritorno alle origini per chiudere in bellezza un’epoca della televisione italiana. Nell’intervista, la Venier ha anche parlato del marito Nicola.

