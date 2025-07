Cristina Plevani, a “Pomeriggio 5” l’amara ammissione dopo “l’Isola dei Famosi”

News Tv, Cristina Plevani, vincitrice dell’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi, è tornata a raccontarsi a Pomeriggio Cinque, ospite di Alessandra Viero, svelando alcune difficoltà fisiche incontrate dopo il rientro in Italia. Dopo settimane in Honduras, la storica vincitrice del primo Grande Fratello ha confidato di essere ancora in fase di recupero, tra problemi di salute e disturbi legati all’esperienza estrema nel reality show.

Problemi fisici al rientro dall’Honduras

Durante l’intervista su Canale 5, Cristina Plevani ha ammesso di non essere in perfetta forma. Tra i disagi più fastidiosi, un herpes che le ha causato tagli e vesciche sulla bocca: “Mi sta passando in questi giorni l’herpes… Avevo dei tagli e delle vesciche sulla bocca”. A questo si aggiungono disturbi del sonno: “Dormi poco e male”, ha confessato.

Nonostante tutto, ha dichiarato di essersi rimessa a mangiare con regolarità per recuperare i chili persi durante la permanenza sull’Isola.

“Non avevo voglia di partire”: il retroscena sull’inizio

In studio, la conduttrice Alessandra Viero ha chiesto come mai Cristina sia riuscita a vincere nonostante le difficoltà iniziali e la presenza di avversari forti come Mario Adinolfi. La Plevani ha risposto attribuendo il suo successo alla spontaneità e sincerità, qualità apprezzate dal pubblico.

Ha però ammesso di aver cominciato l’esperienza con scarsa motivazione: “Non avevo voglia e non avevo idea di come sarebbe stata… Volevo giocare e essere leggera, e sono stata un po’ tutto il contrario, però ce l’ho fatta”.

