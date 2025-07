Personaggi tv. “Sono stata male”. Isola dei Famosi, problemi per Jasmin al rientro: cosa è successo – Nei giorni successivi all’uscita da L’Isola dei Famosi, Jasmin Salvati ha raccontato di aver vissuto un rientro tutt’altro che semplice. Intervistata nel programma web Casa Lollo 2, l’ex naufraga ha rivelato di aver avuto problemi di salute dopo il ritorno in Italia: prima la febbre, poi un forte dolore allo stomaco, tanto da pensare di chiamare la guardia medica.

Leggi anche: Mediaset, la decisione presa all’ultimo minuto: il conduttore fuori dai palinsesti, cosa sta succedendo

Leggi anche: “Ho litigato con Maria De Filippi”, la confessione choc dopo “Amici”

“Isola dei Famosi”, problemi per Jasmin al rientro: “Sono stata male”

“Il rientro è stato bello anche se ho avuto la febbre… Però per fortuna sono riuscita a dormire. I primi giorni che sono tornata quasi ho chiamato la guardia medica… Non sono stata benissimo con lo stomaco perché tutti dicono di non esagerare con il cibo, ma io non ho seguito questo consiglio…”, ha spiegato Jasmin Salvati. Una confessione che si aggiunge alle tante voci circolate negli ultimi giorni sui malesseri fisici dei concorrenti dell’edizione condotta da Veronica Gentili.

“Mi sarebbe piaciuto entrare prima”: la riflessione sull’esperienza in Honduras

Jasmin è entrata in corsa nel cast del reality, ma nonostante le difficoltà iniziali è riuscita ad ambientarsi. Col senno di poi, però, non nasconde un piccolo rimpianto: “Mi avrebbe fatto piacere entrare all’inizio perché sarebbe stato più semplice rapportarsi con il gruppo, ma sono stata felice lo stesso…”. La sua permanenza in Honduras non è stata priva di ostacoli, ma l’ex concorrente si è fatta notare per la determinazione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva