News tv. Doccia fredda per Alberto Angela: chi l’avrebbe detto, serata da dimenticare – Alberto Angela non sbaglia mai il tono, la postura, le parole. È rassicurante come una bussola in un’epoca rumorosa. Con Noos – L’avventura della conoscenza ha provato ancora una volta a portare il sapere in prima serata su Rai 1. E lo ha fatto con il suo stile inconfondibile: gentilezza, passione e contenuti curati. Ma stavolta qualcosa non ha funzionato. Nemmeno il finale di stagione è riuscito a invertire la tendenza.

Leggi anche: Glass Heart, la nuova serie giapponese su Netflix racconta le ambizioni di una giovane musicista

Leggi anche: “Mercoledì 2”: misteri e nuove minacce: tutto sulla seconda stagione della serie cult di Tim Burton

Doccia fredda per Alberto Angela: chi l’avrebbe detto, serata da dimenticare

Il pubblico, almeno quello dell’estate 2025, sembra avere altri desideri: leggerezza, musica, ritmo. E mentre Noos chiude il sipario con eleganza, il palinsesto di Canale 5 sorride grazie al travolgente successo di Battiti Live, che domina la serata e lascia indietro e di molto la proposta culturale della Rai.

Ascolti tv, tutti i dati del prime time del 28 luglio

A guidare la serata è stato ancora una volta Battiti Live, con 2.534.000 spettatori e il 22.2% di share, confermando la solidità della coppia Ilary Blasi e Alvin, capaci di intercettare l’umore estivo degli italiani. Noos, su Rai 1, si ferma a 1.875.000 spettatori con il 13.8% di share, chiudendo con un risultato sotto le aspettative. Gli altri dati del prime time:

Rai2 , Elsbeth: 468.000 spettatori (3%);

, Elsbeth: 468.000 spettatori (3%); Italia1 , Chicago PD: 1.094.000 spettatori (6.7%);

, Chicago PD: 1.094.000 spettatori (6.7%); Rai3 , Filorosso: 627.000 spettatori (4.5%);

, Filorosso: 627.000 spettatori (4.5%); Rete4 , Delitti ai Caraibi: 563.000 spettatori (3.8%);

, Delitti ai Caraibi: 563.000 spettatori (3.8%); La7 , L’assassinio del banchiere Dino: 418.000 spettatori (3.3%);

, L’assassinio del banchiere Dino: 418.000 spettatori (3.3%); Tv8, In & Out: 254.000 spettatori (1.7%).

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva