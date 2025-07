Serie tv. “Mercoledì 2”: misteri e nuove minacce: tutto sulla seconda stagione della serie cult di Tim Burton – Dopo il successo clamoroso della prima stagione, che ha conquistato critica e pubblico fin dal suo debutto nel 2022, “Mercoledì” torna su Netflix con una seconda stagione ricca di sorprese e nuovi enigmi. La piattaforma ha annunciato che la Parte 1 sarà disponibile dal 6 agosto, mentre la Parte 2 arriverà il 3 settembre 2025. Ma non è tutto: in parallelo, è stata già confermata una terza stagione, segno del rinnovato entusiasmo attorno al progetto.

Leggi anche: Dario Aita sarà Franco Battiato: il biopic Rai racconterà il genio e il mistero di un maestro senza tempo

Leggi anche: “Sandokan”, le prime immagini della serie tv con Can Yaman: la Tigre della Malesia torna a ruggire su Rai 1

“Mercoledì 2”: misteri e nuove minacce: tutto sulla seconda stagione della serie cult di Tim Burton

La serie, ispirata agli iconici personaggi de La Famiglia Addams creati da Charles Addams, ha saputo rinnovare una tradizione gotica con uno sguardo contemporaneo, grazie soprattutto alla regia visionaria di Tim Burton. Proprio il regista americano è stato recentemente in Italia per presentare la nuova stagione, tra entusiasmo dei fan e grande attesa da parte della stampa. Protagonista assoluta resta Mercoledì Addams, interpretata con grande carisma da Jenna Ortega, ormai vero e proprio volto della generazione Z. In questa seconda stagione, Mercoledì dovrà affrontare una nuova ondata di misteri, legati al passato oscuro della Nevermore Academy, la scuola per ragazzi “particolari” in cui la giovane era approdata nella prima stagione.

Ma questa volta, oltre agli intrighi, c’è una nuova nemica invisibile da combattere: la notorietà. Mercoledì, infatti, si trova suo malgrado al centro dell’attenzione, in un riflesso quasi satirico delle dinamiche dei social contemporanei. «Oggi si tende a ricercare una fama astratta e incontrollata, qualcosa che Mercoledì non vuole affatto», spiega Tim Burton, che non nasconde un certo sollievo: «Io sono grato di non essere cresciuto in questa epoca!».

Una famiglia sempre più centrale

Tra le novità di questa stagione, c’è anche una maggiore attenzione ai rapporti familiari, come sottolinea lo stesso Burton: «Rispetto alla prima stagione ho voluto esplorare le dinamiche familiari, la relazione madre-figlia o quella tra fratelli», spiega il regista. Un approccio coerente con l’intera poetica burtoniana: outsider malinconici, famiglie disfunzionali e identità in cerca di sé. Mercoledì incarna tutto questo, ma con una determinazione nuova, accompagnata da umorismo nero e una mente acuta. Accanto a Jenna Ortega ritroveremo un cast corale che include Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Steve Buscemi, Joy Sunday, Billie Piper, Isaac Ordonez, Noah B. Taylor, Hunter Doohan e molti altri. Un ensemble capace di dare vita a una storia gotica e ironica, tra atmosfere cupe e riferimenti pop.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva