“È il suo sogno”. Carlo Conti vuole proprio lei a Sanremo, l’indiscrezione

News Tv. Il nome della famosa conduttrice torna a circolare con insistenza nei corridoi del Festival di Sanremo 2026, e questa volta non solo come ipotesi da pubblico o da fan. A rivelare un desiderio preciso è Carlo Conti, direttore artistico della kermesse: secondo Alberto Dandolo, il volto Rai vorrebbe la conduttrice al suo fianco in una delle serate. Un sogno che, tuttavia, rischia di infrangersi contro un contratto blindato con Mediaset. Ecco tutti i retroscena.

Conti sogna Vanessa Incontrada all’Ariston

A lanciare l’indiscrezione è Alberto Dandolo, nell’ultimo numero del settimanale Oggi. Secondo il giornalista, Carlo Conti avrebbe espresso un forte desiderio per il prossimo Festival di Sanremo: avere accanto a sé Vanessa Incontrada, attrice e conduttrice amatissima dal pubblico italiano. “Tra i fan della Incontrada spicca Carlo Conti”, scrive Dandolo, spiegando che il conduttore toscano “apprezza molto Vanessa, al punto da sognarla al suo fianco al prossimo Sanremo”.

La suggestione, per quanto affascinante, arriva in un momento di forte trasformazione per entrambi: Conti sta costruendo il suo Festival, mentre Incontrada è sempre più al centro della scena Mediaset. La combinazione tra i due, almeno per ora, resta solo un desiderio. Ma nella televisione italiana, si sa, i sogni possono trovare la loro strada.

Il nodo dell’esclusiva con Mediaset

C’è però un ostacolo non da poco a frenare il sogno sanremese di Conti: Vanessa Incontrada sarebbe a un passo dalla firma di un contratto in esclusiva con Mediaset. Una scelta professionale importante, che la legherebbe in maniera vincolante al gruppo televisivo di Cologno Monzese per i prossimi progetti. Sempre secondo Oggi, questa esclusiva renderebbe necessario un via libera esplicito da parte di Mediaset qualora l’attrice volesse partecipare – anche solo per una sera – al Festival su Rai 1.

“Sta finalizzando un accordo di esclusiva con il Biscione”, scrive Dandolo, “a cui spetterebbe l’ultima parola per il via libera alla sua incursione in Riviera”. Un dettaglio che complica i piani di Conti e riduce, almeno per ora, le probabilità che la Incontrada possa realmente salire sul palco dell’Ariston. Resta da vedere se le parti troveranno un’intesa o se il sogno resterà tale.

