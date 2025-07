Personaggi tv. Maria De Filippi, spuntano le foto in vacanza: chi c’era con lei sullo yacht (FOTO) – Non ha bisogno di urla per farsi ascoltare. Non ha bisogno di apparire per far sentire la sua presenza. Il suo stile è asciutto, il ritmo serrato, il lavoro sempre al centro. Anche d’estate. Perché per lei, il concetto stesso di vacanza è relativo: un intervallo con il telefono acceso, una parentesi in cui rilassarsi sì, ma solo se tutto il resto è sotto controllo. Negli anni ha costruito un impero televisivo, ma non ha mai abbandonato la regola che le ha permesso di arrivare dove poche sono riuscite: la squadra è tutto, i collaboratori sono la famiglia che scegli ogni giorno. Stiamo parla della regina di Canale 5: Maria De Filippi.

Maria De Filippi si sta godendo il meritato relax in bella compagnia. La vediamo in costume intero blu notte e pareo a fiori, mentre si concede qualche ora di sole al largo di San Felice al Circeo, sul litorale laziale. Nulla di mondano, nulla di ostentato. Solo lei, la sua “seconda famiglia” e uno yacht affittato apposta per trascorrere insieme un po’ di tempo lontano dagli studi tv. Eh sì, la vedova di Maurizio Costanzo ha deciso di vivere qualche giorno all’insegna della spensieratezza con i suoi collaboratori.

Maria De Filippi e le foto pubblicate dal settimanale “Oggi”

Le foto pubblicate dal settimanale Oggi raccontano un momento di pausa condivisa, senza eccessi ma con quella discreta complicità che esiste solo tra chi ha macinato anni di lavoro, dirette, provini, notti in bianco. Con lei, in barca, ci sono due volti noti del suo team storico: Raffaella Mennoia, 51 anni, autrice di punta e amica fidatissima, e Fabio Ferrara, altro autore della “scuderia” Fascino. Il trio si gode un pranzo al sole e qualche chiacchiera a bordo, in quello che somiglia più a un briefing affettuoso che a una vera e propria vacanza. Perché in fondo, per lei le vacanze non sono ancora iniziate davvero. Questi sono solo frammenti d’estate rubati tra un impegno e l’altro. La macchina della tv non si ferma mai, soprattutto quando in autunno sono attesi due titoli di punta come Tu sì que vales e Amici. E infatti, mentre si gode la brezza marina al Circeo, è già alle prese con le registrazioni del talent del sabato sera e con i provini della prossima classe della scuola più famosa della tv.

