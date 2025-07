Personaggi TV. Mentre si rincorrono le voci sul suo possibile passaggio da Rai a Mediaset, Alessandro Cattelan ha sorpreso tutti rivelando un retroscena inedito sulla sua carriera. Nel corso di una recente puntata del suo programma web SuperNova, il conduttore si è lasciato andare a una confessione che nessuno si aspettava: prima di diventare il volto iconico di X Factor, era a un passo dal volare in Honduras per ricoprire un ruolo ben diverso. E la notizia ha acceso subito i riflettori, anche perché riguarda uno dei reality più chiacchierati della televisione italiana.

La chiamata per L’Isola dei Famosi: “Avevo accettato”

Cattelan ha raccontato che, all’epoca in cui faceva parte del cast di Quelli che il calcio condotto da Simona Ventura, gli era stata offerta la possibilità di diventare l’inviato ufficiale de L’Isola dei Famosi. Una proposta concreta, tanto che il conduttore aveva già accettato l’incarico: “Avevo detto sì, ero pronto a partire…” ha svelato con tono ironico. Ma poi, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, qualcosa è andato storto.

L’improvvisa svolta: “Tutto è saltato all’ultimo minuto”

Il racconto si fa ancora più intrigante quando Alessandro spiega che la trattativa si è interrotta bruscamente all’ultimo momento. I motivi della rinuncia non sono stati resi noti, ma lui stesso ha parlato di “alcune situazioni” che hanno fatto saltare tutto: “Così, all’ultimo, non se ne è fatto più nulla…” ha detto, lasciando intendere che ci siano stati intoppi imprevisti. Una delusione? Forse sì, ma come spesso accade, le sliding doors della vita riservano colpi di scena inattesi.

La chiamata che gli ha cambiato la vita: “Poi è arrivato X Factor”

Solo poche settimane dopo, infatti, è arrivata quella che sarebbe diventata la svolta più grande della sua carriera: “Un paio di settimane dopo mi chiamano per fare X Factor…” ha raccontato Cattelan. E il resto è storia: dalla prima edizione su Sky alla consacrazione definitiva come uno dei volti più amati della televisione italiana. Ma se avesse davvero fatto l’inviato dell’Isola dei Famosi, molto probabilmente le cose sarebbero andate diversamente.

