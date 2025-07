Mara Venier, in bilico il futuro in Rai: dove potremmo vederla

Personaggi TV. C’è un nome che da anni è sinonimo di domenica pomeriggio in TV. Ma ora tutto potrebbe cambiare. I palinsesti Rai l’hanno data per certa, eppure le indiscrezioni dell’ultima ora raccontano tutt’altro. A pochi mesi dal via della nuova stagione, l’ombra di un clamoroso colpo di scena aleggia attorno al volto più amato del weekend italiano. E il sospetto che qualcosa stia bollendo in pentola non è più solo una fantasia.

Un accordo segreto con Fazio? Spunta un retroscena esplosivo

Le voci si rincorrono e provengono da fonti attendibili come Il Messaggero e Fanpage.it: Mara Venier avrebbe raggiunto un’intesa con Fabio Fazio per una partecipazione fissa a Che Tempo Che Fa, in onda sul Nove. Uno scenario che metterebbe la Rai in forte difficoltà, ma c’è un ostacolo che frena la mossa: il contratto di esclusiva della conduttrice, in scadenza tra poche settimane, che le impedisce apparizioni su altri canali.

L’unico spiraglio sarebbe un mancato rinnovo oppure una modifica sostanziale dell’accordo in essere. E intanto, dalle parti di Warner Bros. Discovery, si scaldano i motori.

Rischio fuga di pubblico: la Rai è con le spalle al muro

Lasciare andare Mara Venier senza combattere sarebbe un autogol clamoroso per la Rai. Il rischio? Consegnare alla concorrenza non solo un volto amatissimo, ma anche una larga fetta di pubblico fidelizzato. Il passaggio dalla poltrona di Domenica In al salotto di Fazio potrebbe trasformarsi in un invito indiretto a seguire la conduttrice sul Nove. Un incubo per chi punta a restare leader negli ascolti pomeridiani della domenica.

