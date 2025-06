News tv. Federica Sciarelli, chi condurrà “Chi l’ha visto?” dopo di lei: le sue parole – Federica Sciarelli è molto più di una conduttrice: è il volto simbolo di Rai Tre e l’anima di “Chi l’ha visto?”, programma cult della televisione italiana che, da oltre vent’anni, riesce a mantenere vivo l’interesse del pubblico affrontando casi di persone scomparse e misteri irrisolti. Nonostante l’inevitabile scorrere del tempo e i cambiamenti nel panorama televisivo, la trasmissione continua a ottenere ascolti eccellenti.

Federica Sciarelli, chi condurrà “Chi l’ha visto?” dopo di lei: le sue parole

Nell’estate del 2023, alcuni rumor avevano agitato i fan più affezionati, ipotizzando un possibile addio di Sciarelli alla conduzione del programma. Ma la giornalista aveva prontamente smentito tutto, lasciando intendere che il legame con “Chi l’ha visto?” non fosse destinato a spezzarsi tanto facilmente. “No, non è vero che lascio quest’anno. Per me qui è casa e i direttori di rete ogni anno mi chiedono di rimanere, anche per i risultati. Quando andrò via? Quando faremo il 5% e mi daranno un calcio, allora andrò via”, le sue dichiarazioni.

Voci di pensionamento nel 2025: la verità

Un anno fa, però, un’indiscrezione lanciata da Tv Blog ha riacceso il dibattito sul futuro della trasmissione. Secondo quanto riportato, la Sciarelli – classe 1957 – dovrebbe andare in pensione nell’autunno del 2025, al compimento dei 67 anni. La notizia ha provocato un’ondata di preoccupazione tra gli spettatori più affezionati, spingendo molti a chiedersi chi avrebbe potuto sostituirla. Secondo quelle voci, l’uscita di scena della giornalista non sarebbe stata definitiva, ma avrebbe coinciso con un passaggio a nuove forme di collaborazione, magari in ruoli dietro le quinte e non più alla conduzione. “Lei è un perno di Viale Mazzini, ma andrà in pensione nel 2025. Con molta probabilità farà un nuovo contratto, ma sotto altre forme di collaborazione e probabilmente non alla conduzione del suo programma”, si leggeva nell’articolo. E ora qual è la situazione? La Sciarelli è ritornata sulla questione.

