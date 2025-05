News tv. Su Rai 1 la nuova fiction “Il Commissario Buonvino: chi sarà il protagonista – Le fiction Rai stanno per andare in letargo estivo, ma dietro le quinte il fermento è tutt’altro che sopito. Nei corridoi di Viale Mazzini e nei capannoni delle case di produzione si lavora già alla prossima stagione televisiva, che si preannuncia piena di novità. E tra le new entry più curiose spunta un titolo che, già dal nome, promette atmosfere intriganti e un certo gusto per il mistero: Il Commissario Buonvino – Delitti a Villa Borghese.

Leggi anche: “Lo rifarei altre cento volte”. L’Isola dei Famosi, naufrago infrange il regolamento: cosa rischia

Leggi anche: Amanda Lecciso e Iago, il dettaglio choc su di lui svelato in Tv: “Le è sfuggito” (VIDEO)

Su Rai 1 la nuova fiction “Il Commissario Buonvino: chi sarà il protagonista

Ambientazione nobile, nome insolito, e un protagonista che – finalmente – smette i panni del supporto per prendersi tutta la scena. Sì, perché in un panorama televisivo in cui le detective story sembrano non stancare mai (anzi, moltiplicarsi come le serie di Don Matteo), stavolta tocca a lui: un volto familiare della tv italiana, che dopo anni passati a fare da spalla a co-protagoniste forti, si prende la sua rivincita narrativa.

Su Rai 1 la nuova fiction “Il Commissario Buonvino: scelto il protagonista

Il protagonista in questione ha il sorriso da bravo ragazzo, la voce calma, lo sguardo rassicurante: per anni lo abbiamo visto alternarsi tra pm, medici, avvocati e poliziotti modello. Ora, però, il nuovo ruolo promette di sporcargli un po’ la “fedina attoriale”. Giorgio Marchesi, infatti, sarà il volto del commissario Giovanni Buonvino, un poliziotto sì, ma con le spigolosità di chi ha attraversato burrasche interiori non ancora del tutto domate. Una scelta che sa di salto di qualità. Dopo vent’anni di carriera e un curriculum da volto amato del piccolo schermo, Marchesi riceve dalla Palomar – la stessa casa di produzione di Makari, Studio Battaglia e Vanina – l’occasione per un ruolo tutto suo, di quelli che possono segnare una svolta. E, perché no, dare il via a una nuova saga seriale di casa Rai.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva