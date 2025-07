Fiorello torna con “Viva Rai 2”? Le parole di Biggio spiazzano

News Tv. Il sipario potrebbe non essere calato definitivamente su Viva Rai 2. Dopo settimane di speculazioni e silenzi nei palinsesti Rai 2025/26, è Fabrizio Biggio a rompere il ghiaccio, riaccendendo le speranze dei fan. Intervenuto all’Italian Global Series Festival, lo storico volto accanto a Fiorello ha lasciato intendere che lo show del mattino più amato dagli italiani potrebbe tornare. Una dichiarazione che, in un panorama televisivo in forte cambiamento, lascia spazio a nuovi scenari tutti da scoprire.

Il silenzio di Rai e le grandi assenze nei palinsesti

La presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025/26, tenutasi a Napoli, ha lasciato il pubblico e gli addetti ai lavori con più dubbi che certezze. Tanti i nomi illustri esclusi dalla programmazione: da Alessandro Cattelan a Simona Ventura, da Alessia Marcuzzi a Serena Bortone, fino a Duilio Gianmaria e Luisa Costamagna. Ma tra tutte le assenze, la più eclatante è quella di Fiorello, vero punto di riferimento della fascia mattutina.

La sua esclusione, però, non è una bocciatura. Secondo fonti Rai, lo showman siciliano avrebbe ancora carta bianca per un eventuale ritorno. Il suo nome, infatti, non è stato associato ad alcun nuovo progetto, ma resta tra i più discussi proprio per il suo silenzio strategico. Nessun format annunciato, nessuna apparizione nei palinsesti ufficiali, ma l’interesse del pubblico è tutt’altro che spento.

Biggio rompe il silenzio all’Italian Global Series Festival

A riaccendere le speranze ci ha pensato Fabrizio Biggio, intervenuto all’Italian Global Series Festival tra Rimini e Riccione per presentare la nuova fiction Le libere donne, dove recita al fianco di Lino Guanciale. Proprio durante l’evento, l’attore ha parlato apertamente del futuro del programma che lo ha visto protagonista negli ultimi anni.

“Potrebbe ripartire, vediamo che succede”, ha dichiarato Biggio a margine dell’incontro con la stampa. Una frase semplice, ma sufficiente a riaccendere l’entusiasmo dei fan di Viva Rai 2, rimasti in attesa di segnali concreti. Non è una conferma ufficiale, certo, ma nemmeno una chiusura definitiva. E in un mondo televisivo dove le sorprese sono all’ordine del giorno, ogni parola pesa.

