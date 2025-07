Doccia fredda per Giulia Salemi: salta il suo ritorno al “Grande Fratello”, cosa succede

Personaggi tv. Giulia Salemi, doccia fredda: a rischio il suo ritorno al “Grande Fratello” – È ufficiale: Alfonso Signorini tornerà alla guida del Grande Fratello anche per la prossima edizione, al via a metà settembre su Canale 5. Ma se sulla conduzione non ci sono dubbi, tutto il resto è ancora avvolto nel mistero. Dal nome delle opinioniste alla voce del popolo del web, passando per i concorrenti che varcheranno la porta rossa, il cantiere del reality Mediaset è ancora apertissimo.

Leggi anche: Mediaset, arrestato il volto noto del famoso programma: accusa gravissima

Leggi anche: Mauro Icardi e Wanda Nara, arriva la sentenza sull’affidamento: bimbe in lacrime

Giulia Salemi, doccia fredda: a rischio il suo ritorno al “Grande Fratello”

A tenere banco in queste ore sono soprattutto le indiscrezioni su chi affiancherà Signorini nello studio. Le voci più accreditate parlano di una doppia sostituzione: fuori Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, dentro Anna Pettinelli e Stefania Orlando, entrambe nomi forti e navigati nel piccolo schermo. Ma siamo ancora nel campo delle trattative, e nulla è stato ufficializzato.

Chi sarà la nuova voce del web? Il caso Salemi-Staffelli

Se il banco opinioniste è in evoluzione, la posizione della “voce del popolo del web” è tutt’altro che sicura. A lanciare nuove indiscrezioni è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, sempre attentissimo a ciò che accade nel dietro le quinte del mondo Mediaset. Secondo quanto riportato nelle sue storie su Instagram, Giulia Salemi, che aveva già ricoperto quel ruolo nelle edizioni precedenti, non tornerà nel programma. “Qualche settimana fa era spuntata l’ipotesi di rivedere Giulia Salemi nel social all’interno del GF… A quanto pare i dirigenti hanno nuovamente cambiato idea a riguardo”, ha scritto Venza.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva